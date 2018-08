Jeux du Québec: une athlète du Plateau se démarque

Adèle Desgagnés s’entraine sur le Mont-Royal ou sur le circuit Gilles Villeneuve avec le Vélo club métropolitain. Collaboration spéciale Michel Guillemette Previous photo Next photo





Adèle Desgagnés, résidente de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, a concouru en Cyclisme sur route lors de la Finale des Jeux du Québec 2018 situé. Elle a récolté deux médailles mercredi dernier.

Âgée de 16 ans, cette championne canadienne junior de course sur route compétitionnait dans la catégorie U19 lors des derniers Jeux qui se sont déroulé du 27 juillet au 4 août dernier à Thetford. Elle a remporté l’or en Cyclisme sur route contre la montre et l’argent au Sprint.

En venant aux Jeux du Québec, la jeune fille qui en est à ses deuxième Jeux, ne visait rien de moins que quatre podiums en quatre épreuves. Malheureusement, en raison de problèmes de santé, elle n’a pas pu relever son défi.

«Elle était supposée participer aux deux autres courses, mais malheureusement elle n’a pas pris le départ dû à des malaises qui s’apparentaient à des symptômes de commotions cérébrales à la suite d’une chute samedi dernier», explique Andrée-Lise Therrien, agente de communication chez Sport et Loisir de l’île de Montréal.

Adèle Desgagnés s’entraîne sur le Mont-Royal ou sur le circuit Gilles Villeneuve avec le Vélo club métropolitain.

53e Finale des Jeux du Québec

Du 27 juillet au 4 août dernier, plus de 3 700 athlètes et 1 000 accompagnateurs étaient présents à Thetford et ses environs afin de participer au plus grand rassemblement multisports provincial, la Finale des Jeux du Québec.

Au total, 14 sites de compétition ont accueilli une centaine de compétitions dans 18 disciplines sportives différentes.