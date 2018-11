Un biergarten en devenir près du parc Laurier

Les résidants du Plateau pourront bientôt profiter d’un nouveau biergarten que Brasseurs RJ prévoit ouvrir sur le terrain de sa brasserie, située juste au nord du parc Laurier.

Depuis des années, la brasserie est enregistrée comme lobbyiste auprès de la Ville de Montréal, car elle sohaite ouvrir un bar sur son terrain dont le zonage est strictement réservé aux activités industrielles.

Lundi soir toutefois, la brasserie a franchit une étape importante dans ce processus puisqu’un projet de règlement pour revoir le zonage de ce terrain sera déposé au conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les usages de restaurant, de débit de boissons, de café-terrasse et de salle de spectacle seraient ainsi autorisés.

«Ce complexe de bâtiments qui détient l’usage “brasserie” vise à diversifier ses activités en procédant à la réouverture d’une salle de dégustation multifonctionnelle ainsi qu’en proposant un café-terrasse extérieur dans un concept de “biergarten”», indiquent les documents du conseil d’arrondissement.

Une terrasse extérieure serait ainsi aménagée pour le biergarten et une place publique serait construite au sud du bâtiment, près de la rue Saint-Grégoire. Le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement a voté en faveur du projet soulignant qu’il amènerait de la diversité dans le secteur et que le fait qu’il soit dans un secteur industriel et de la voie ferrée minimise les nuisances pour le quartier.

«L’aménagement d’une terrasse extérieure, d’un square public et l’animation de l’impasse De La Roche permettraient de créer de nouvelles aires de détente extérieures», souligne la Direction du développement du territoire.

En ce moment, les alentours de l’impasse De La Roche sont utilisés comme stationnement par la brasserie.