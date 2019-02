Caserne 26: embellir un chantier avec l’art

Afin d’enjoliver le chantier de la caserne 26, la Société de développement de l’avenue du Mont-Royal (SDAMR) décorera de carrés colorés l’échafaud soutenant la façade tout l’été, et ce à partir du 24 mai.

L’association commerciale a mandaté la coopérative l’Estrade, spécialisée dans l’habillage de chantier pour ce projet. L’intervention artistique a été installée au courant de la journée de mardi, sur la structure métallique soutenant la façade de l’édifice patrimonial, ancien hôtel de ville du village De Lorimier.

«C’est voué à être évolutif, au cours des travaux. C’est un clin d’œil dans l’urbanité, pour faire patienter les gens durant les travaux», indique la directrice d’Odace événements, la filière culturelle de la SDAMR, Sylvie Dugré.

Pour le directeur général de la SDAMR, Charles-Olivier Mercier, c’est un précédent qui fera école, au même titre que la terrasse rouge de la rue Saint-Denis.

«Il ne sera plus possible à Montréal de faire des chantiers sans les rendre plus intégrés. On essaie de rendre la ville plus confortable, plus agréable et surtout plus vivante. Avec cette intervention, on veut aider à faire école, que ce soit acquis que les chantiers soient enjolivés», soutient M. Mercier.

La jeune coopérative de travail, l’Estrade, se spécialisant dans l’embellissement et l’animation des chantiers, est derrière le concept de l’intervention artistique.

«On voulait faire une intervention minimaliste, mais très colorée. L’objectif, c’était de mettre en valeur la structure avec de la couleur, sans toutefois cacher le bâtiment patrimonial à l’arrière. Ça devrait rester sur place tout l’été», explique Katya Saulnier-Jutras de la coopérative l’Estrade.

La SDAMR indique que d’autres interventions artistiques pourraient se déplacer lors du chantier. L’initiative a jusqu’ici coûté 3500$.

La durée des travaux pour la caserne 26 est pour l’instant inconnue, mais devrait durée plusieurs années.

«À ce stade, l’échéancier et les phases des travaux de la phase 2 pour la caserne 26 sont toujours en cours de planification», indique le chargé de communications de la Ville de Montréal, Jacques-Alain Lavallée.

Rappelons que l’agglomération de Montréal investira 8,4 M$ pour remettre à niveau la caserne 26, un bâtiment patrimonial datant de 1901, ayant des problématiques structurelles importantes, au 2151 avenue du Mont-Royal Est.