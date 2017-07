Agenda communautaire du 6 juillet

L’agenda communautaire est offert aux organismes à but non lucratif de LaSalle. Pour y figurer, faites parvenir un texte d’au plus 100 mots, au plus tard le lundi précédant la parution à: redaction_lasalle@tc.tc

Âge d’Or Saint-Télesphore

Des activités d’été ont lieu au parc Hébert, 8827 rue Beyries. Cartes, pétanque et shuffleboard les lundis, mercredis et vendredis, de 13h à 16h, ainsi que tous les soirs (lundi au vendredi) de 18h30 à 20h30. La carte de membre, au coût de 7 $, est obligatoire.

Cours de yoga au parc Lefebvre

Des cours de yoga seront offerts au parc Lefebvre, à l’angle de la rue Danielle et Préville, tous les mardis, du 20 juin au 8 août, de 16h à 16h45, suivi d’un autre de 17h à17h45 et un troisième, de 18h à 18h45. Chaque cours coûte 5 $. Apportez votre tapis de yoga ou une grande serviette. Aucune réservation nécessaire, payable sur place. En cas de pluie, les cours sont annulés. Info : Rachel Monastesse professeur de hatha-yoga rmonastesse@hotmail.com

Aide au jeu compulsif

L’organisme Gam-Anon offre de l’aide pour les parents et les amis des joueurs compulsifs. Info : 450 678-0897 ou au http://www.gam-anon.org

De l’aide pour les proches aidants

Les porches aidants qui se demandent comment bien dormir et pourquoi le sommeil est-il important? Une conférence au sujet du sommeil et du vieillissement offerte par la bachelière et chercheuse Maude Bouchard pourra peut-être répondre à leurs questions. L’événement aura lieu le 12 juillet, de 9h30 à 11h30, au local 206, 8564 boul. Newman. Inscription obligatoire au 514 564-3061.

Corporation Étoile du Sud-Ouest

La Corporation Étoile du Sud-Ouest de Montréal organise un séjour de vacances d’été du 9 au 16 juillet, pour des personnes de 50 ans et plus au Centre Plein Air l’Étincelle, pavillon Danis de St-Alphonse Rodriguez. Si nécessaire, nous offrons le transport. Jean-Noël, 514 368-0361.