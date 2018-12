Mouvement de solidarité pour la Promenade Bellerive

Les résidents de Mercier ont répondu à l’appel de la Société d’animation de la Promenade Bellerive (SAPB). Un nouveau conseil d’administration sera mis sur pied avec les six nouveaux élus, sauvant du même souffle l’organisme menacé de dissolution.

Les Mercierois se sont déplacés en grand nombre pour tenter de sauver la SAPB. Plus de 250 présences ont été enregistré lors de son assemblée générale annuelle du 26 novembre, avec l’inscription d’une cinquantaine de nouveaux membres. «On a été vraiment enchanté de la réponse des citoyens. Il y en a beaucoup qui m’ont écrit leur intérêt à participer au conseil d’administration», se réjouit la directrice générale de l’organisme à but non lucratif, Carole Castonguay.

«Les gens sont toujours surpris de voir avec quoi on fonctionne. Je peux dire que ça tient du miracle.» — Carole Castonguay, directrice générale de la SAPB

Seulement une dizaine de membres s’étaient présentés lors de l’AGA de 2017, a dit Mme Castonguay, qui est impliquée depuis 15 ans à la SAPB. Avec un budget de 67 K$ qui n’a pas augmenté depuis dix ans, le financement est au cœur de ses préoccupations. «On est dans un moment précaire de notre existence», souligne celle qui est directrice depuis 2014.

Lors de l’AGA, plusieurs points ont été abordés, dont le budget. La convention avec la ville de Montréal sera échue à partir du 31 décembre et le «gros enjeu, c’est la rencontre avec la ville de Montréal et les deux paliers, le central et l’arrondissement», explique Carole Castonguay.

Un vent nouveau

Des nombreux résidents présents à l’AGA, quinze ont posés leur candidature afin de décrocher une place au sein du CA. Avec seulement trois administrateurs avant le renouvellement, l’organisme était menacé de dissolution. Composé de 7 individus, un seul assure la continuité d’avec l’ancien conseil. Il s’agit de Jean-David Fortier.

Fortier et les six autres élus se sont réuni pour une première fois le 5 décembre, où ils se sont distribués les rôles des différents postes qui compose un CA. Les nouveaux élus sont Julien Hénault-Ratelle, Geneviève Boudreau, Audrey Guérin, Mélanie Baril et Ariane Marchand.

La promenade Bellerive accueille chaque année plus de 90 000 visiteurs. Avec une magnifique vue sur le fleuve, la SAPB organise des spectacles, plusieurs événements spéciaux et offre un quai pour la pêche. Une navette fluviale fait également le lien avec le quai de l’Île Charron durant la période estivale.

Avec la collaboration d’Amélie Gamache.

Pour plus d’infos

promenade-bellerive.squarespace.com

514 493-1967