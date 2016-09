Récupération: MHM encore loin des objectifs

Les résidents de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) devront redoubler d’efforts pour se conformer à la nouvelle politique de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, sous peine d’amende. Selon les derniers chiffres de 2014, 41% des matières recyclables de l’arrondissement se retrouvaient au site d’enfouissement.

Le litre de lait et le carton n’ont plus leur place dans le sac à déchet. Il est maintenant interdit sur le territoire montréalais de jeter des matières recyclables et des déchets organiques dans les sacs à poubelle, là où les bacs bruns sont disponibles. Les contrevenant s’exposent à des amendes pouvant atteindre jusqu’à 2000$.

Réal Ménard, responsable du développement durable, de l’environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif, veut tout de même se montrer rassurant.

«Chaque arrondissement est responsable de l’application du nouveau règlement. Dans Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, il y aura une période de transition. La participation citoyenne et les taux de récupération pourront être évalués périodiquement. Selon les résultats obtenus, les gestes à poser seront déterminés.»

Recyclage

Le taux de récupération des matières recyclables dans MHM est de 59%, alors que l’objectif fixé par la Politique québécoise des matières résiduelles est de 70%.

Dans l’arrondissement, pour tenter de s’améliorer on multiplie les séances d’information, les activités de sensibilisation et d’éducation auprès des citoyens.

Au cours de la saison estivale, l’Éco-quartier Mercier – Hochelaga-Maisonneuve et l’équipe de la patrouille verte ont conjugué leurs efforts et remis 452 billets de courtoisie aux résidents. Ces billets ont pour objectif d’encourager les gens à participer à la collecte et à leur donner des trucs pour améliorer leur triage.

L’approche privilégiée par MHM mise sur la collaboration des citoyens plutôt que la répression.

Résidus alimentaires

En ce qui a trait à la collecte des matières organiques, la distribution de bacs bruns amorcée l’an dernier, sur une base volontaire dans les secteurs de Hochelaga-Maisonneuve et de Mercier-Ouest, se poursuivra en septembre avec une distribution massive aux résidents de Mercier-Est.

Par la suite, au cours de l’année 2017, l’arrondissement complétera sa distribution à toutes les unités d’habitation des immeubles de huit logements et moins qui n’en possèdent pas encore.

Les premiers résultats, bien que préliminaires, font état d’un taux de récupération de 20%, ce qui est très loin de l’objectif gouvernemental fixé à 60%.

«Lors de nos visites sur le terrain, nous apercevons un bac brun aux cinq résidences. Les gens commencent à utiliser leur bac brun», estime Mélissa Ross, responsable de l’implantation de la collecte des résidus alimentaires à l’Éco-quartier Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

Pour le maire Ménard, il est clair que le recyclage et le compostage doivent faire partie du quotidien des citoyens. Sans quoi, il ne sera jamais possible d’atteindre les objectifs de récupération fixés par le gouvernement.