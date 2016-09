Emploi: les perspectives s’améliorent dans l’Est

Vivre et travailler dans l’est de Montréal c’est possible. De nombreux employeurs sont présentement à la recherche de main-d’œuvre pour pourvoir divers postes, notamment dans les secteurs manufacturiers et des services.

Une douzaine d’employeurs ont d’ailleurs pris part, le 8 septembre dernier, à la première «Fête du travail» organisée par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Hochelaga-Maisonneuve, en collaboration avec PME Montréal Centre-Est, dans le but de recruter des candidats.

Les entreprises présentes avaient une cinquantaine de postes à offrir. La plupart s’adressant à des gens ayant en poche un diplôme d’études secondaires. Des emplois bien rémunérés et qui offrent des possibilités de carrière à long terme, autant dans le secteur manufacturier, celui des services que dans le domaine de la santé ou encore de l’alimentation.

Machinistes, tailleurs, employés d’une chaîne de montage, opérateurs, service à la clientèle, les offres étaient diversifiées.

Lors du passage de TC Média, les discussions allaient bon train. Certains employeurs n’hésitaient pas à passer des «entrevues éclair» et à recueillir les curriculum vitae d’éventuels candidats.

«Notre objectif était de favoriser les rencontres entre les employeurs et les chercheurs d’emploi. Nous pouvons dire mission accomplie», d’indiquer fièrement Anne St-Pierre, directrice du CJE Hochelaga-Maisonneuve, qui confirme déjà que l’événement sera de retour l’an prochain.

Pour Magalie, qui est à la recherche d’un emploi, la formule est intéressante.

«J’aime le contact direct avec les gens. L’événement permet de nous présenter et de discuter avec les employeurs. Je préfère ça à l’envoi d’un courriel.»

La jeune femme a fait une bonne impression auprès des employeurs. L’un d’entre eux souhaitait même lui fixer un rendez-vous pour une entrevue, dès la semaine prochaine.

«Nous verrons où cela mènera. J’aimerais bien travailler dans les services alimentaires. Les postes offerts au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’île-de-Montréal sont intéressants.»

Un secteur en développement

Les dernières données sur l’emploi sont encourageantes. À Montréal, le taux de chômage a diminué de 1,3 % pour s’établir à 9,7 %, alors qu’il était de 11 % en juin 2015.

Le nombre de Montréalais à l’emploi a augmenté de près de 1 % (981 000 personnes en emploi).

Des intervenants économiques de l’est de Montréal n’hésitent pas à parler d’un nouveau souffle sur le territoire.

«Il y a des opportunités pour les travailleurs dans tous les secteurs», fait valoir Christian Vaillancourt, conseiller aux entreprises et aux individus chez PME Montréal Centre-Est.

Le secteur manufacturier de l’Est et ses 21 000 emplois demeure un secteur phare.

Les grands axes routiers, la proximité du Port de Montréal et les nombreux terrains disponibles font en sorte que l’est de Montréal est attirant pour les entreprises à la recherche d’un endroit pour s’établir.

Les entreprises de technologies et les entreprises vertes font de plus en plus leur place.

Le défi est de coordonner toute la question du transport avec les besoins des employeurs.

«La situation s’est améliorée, mais ça demeure toujours un enjeu», avoue Mme St-Pierre.

Mais somme toute, l’avenir est prometteur pour l’est de Montréal, affirment les intervenants économiques.