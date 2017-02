Quatre nouveaux appareils de déneigement pour MHM

Afin de respecter la nouvelle politique de déneigement de la Ville de Montréal, l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a renouvelé sa flotte d’appareils dédiés à l’entretien des trottoirs en période hivernale en faisant l’acquisition de quatre appareils de type «Holder».

Multifonctionnels et plus performants que les véhicules utilisés jusqu’à maintenant, ces nouveaux appareils permettront d’épargner des coûts liés aux bris d’équipement en plus de servir également pour le nettoyage des trottoirs au printemps et la tonte de gazon dans les parcs.

Leur utilisation s’étendra donc à l’année, ce qui réduira les besoins d’acquisition de tondeuses motorisées.

«Grâce à leur capacité de charge de 1,5m3, les appareils ont une autonomie deux fois plus élevée que ceux du même type, ce qui améliore la qualité des services offerts aux citoyens et se traduit par des trottoirs plus sécuritaires.

«De plus, ils consomment beaucoup moins de carburant que ceux utilisés jusqu’à maintenant, ce qui est cohérent avec notre Plan local de développement durable», souligne le maire de l’arrondissement Réal Ménard.

Les employés des travaux publics ont eu l’occasion de tester les nouveaux véhicules lors des récentes opérations de déblaiement des trottoirs et ils ont permis d’accélérer les délais d’intervention d’épandage d’abrasifs.