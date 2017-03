Une première course urbaine dans Hochelaga-Maisonneuve

L’organisation d’une première course à pied dans les rues du quartier de Hochelaga-Maisonneuve crée de la dissension auprès des élus. Les conseillers de Projet Montréal estiment qu’il aurait été plus approprié d’investir les 45 000$ nécessaires à la tenue de l’événement dans des activités d’animation offertes à l’ensemble des résidents.

La course se tiendra le 28 mai prochain et s’adresse principalement aux familles de l’arrondissement. Les participants pourront s’inscrire à des parcours de 1, 5 ou encore 10 kilomètres, à des coûts variants de 10$ à 60$.

«Nous avons coupé 10 000$ à des organismes communautaires offrant des activités hivernales gratuites à l’ensemble des résidents dans les parcs de l’arrondissement. Nous aurions pu financer le Carnaval de Guybourg, qui a dû être annulé, et davantage d’activités gratuites sur une plus longue période pour la même somme», déplore Laurence Lavigne Lalonde, conseillère municipale de Maisonneuve – Longue-Pointe.

Elle et son collègue, Éric Alan Caldwell, se dissocient donc du projet. Ils ont l’intention de voter contre la résolution qui sera présentée le 13 mars prochain, lors du conseil d’arrondissement.

La décision des deux élus de Projet Montréal n’aura toutefois pas de conséquence sur la finalité du projet, puisque les deux conseillers de l’équipe Coderre et le maire de l’arrondissement votent traditionnellement de pair.

La course urbaine se déroulera sous la présidence d’honneur de la conseillère du district de Louis-Riel, Karine Boivin-Roy, elle-même une adepte de la course à pied.

«Plusieurs arrondissements, dont Montréal-Nord, Verdun et LaSalle, tiennent une telle course. Pour nous, ce sera une première que nous souhaitons voir se répéter dans les prochaines années», souligne la présidente d’honneur, qui aimerait rejoindre entre 300 et 400 coureurs pour ce premier événement.

Des médailles de participation seront remises à tous les coureurs du 5km et du 10km, de même que des médailles officielles aux trois premières places du 5km et du 10km, autant chez les femmes que les hommes.

Les parcours utilisés emprunteront notamment les rues Sainte-Catherine, Ontario, Saint-Clément et l’avenue Morgan. La sécurité sera assurée par une présence policière et de nombreux bénévoles tout au long du trajet.

«Durant leur course, les gens pourront découvrir ou redécouvrir certains attraits du quartier, dont le parc Morgan, le marché Maisonneuve, le Bain Morgan, les parcs du quartier et plusieurs autres», ajoute Mme Boivin-Roy.

Afin de permettre aux gens de bien se préparer pour le 28 mai, des entraîneurs du club d’athlétisme Les Vainqueurs tiendront deux séances au cours desquelles ils prodigueront trucs et conseils. Ces deux rencontres se tiendront les 4 et 11 avril, au Centre Pierre-Charbonneau, de 19h à 20h.

«Cette première course urbaine contribue à mettre de l’avant un mode de vie actif et sain. J’encourage tous les résidents de l’arrondissement à y participer», d’inviter le maire Réal Ménard.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant. Les tarifs sont modulés en fonction de l’épreuve choisie et de la période d’inscription.