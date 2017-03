MHM dévoile sa réglementation pour sa Cité de la logistique

Les promoteurs qui souhaitent s’établir dans la Cité de la logistique devront présenter des projets de qualité architecturale, autant au chapitre de la facture visuelle des bâtiments que de l’aménagement paysager des terrains.

Les intentions de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) sont de créer un développement économique harmonieux dans le secteur et qui respecte la qualité de vie des résidents.

En plus des normes habituelles qui s’appliquent, l’arrondissement évaluera de manière qualitative chacun des projets présentés en fonction des matériaux, des couleurs et du mode d’implantation des bâtiments.

Les aires de stationnement, les mesures de verdissement, l’éclairage et les déplacements sur le site feront aussi l’objet d’une attention particulière.

Lorsque les projets se situeront à moins de 150 mètres d’une zone où est autorisé un usage sensible (CHSLD, résidences, lieux de culte, cégep, hôpitaux, etc.), les règles seront plus sévères.

Le requérant devra déposer une étude réalisée par un professionnel démontrant les impacts environnementaux en tenant compte du bruit, de l’émission d’odeur, de poussière et de gaz, de la circulation et du transport. Des mesures de mitigation devront être proposées pour restreindre les nuisances.

Les citoyens présents au dévoilement de la réglementation de l’arrondissement étaient fort attentifs. Certains auraient aimé que les règles aillent encore plus loin, alors que d’autres sont prêts à donner une chance au coureur.

«Nous avons pris note des suggestions des citoyens et dans les prochaines semaines, nos services évalueront comment on peut les intégrer à notre réglementation finale», de commenter le maire Réal Ménard, présent à la soirée de consultation et satisfait de la participation citoyenne.

L’adoption de la version définitive du règlement devrait avoir lieu à la séance du conseil d’arrondissement de mai.