Un ado de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve disparu depuis un mois

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) fait appel au public afin de l’aider à retrouver Dylann Pelletier, disparu depuis plus d’un mois.

L’adolescent de 15 ans a quitté son lieu d’hébergement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve le 26 février et n’a pas été revu depuis.

À ce moment, Dylann Pelletier portait des pantalons noirs. Il mesure 1,85 m (6 pi 1 po) et pèse 83 kg (183 lb). Il a les cheveux châtains et les yeux bruns et «pourrait passer pour un jeune adulte», spécifie le SPVM.

La police invite toute personne ayant de l’information permettant de localiser Dylann Pelletier à communiquer avec le 9-1-1 ou Info-Crime au 514 393-1133.