4,6M$ pour faire briller les rues de l’arrondissement de MHM

Ramassage systématique des poubelles dans les parcs, nettoyage régulier des artères commerciales, entretien des carrés d’arbres, enlèvement des graffitis, le Plan propreté 2017 de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) est ambitieux.

L’arrondissement n’entend pas lésiner sur les moyens à prendre pour que les rues brillent et que les espaces publics soient la fierté des citoyens en consacrant 4,6M$ au nettoyage et à l’embellissement du quartier.

Sur le terrain des équipes de l’arrondissement s’affaireront à tout nettoyer. Les poubelles des rues Sainte-Catherine et Ontario seront vidées trois fois par jour en semaine et deux fois par jour les fins de semaine; celles des stations de métro une fois par jour; et dans les parcs elles seront recueillies trois fois par semaine et une fois les fins de semaine.

Certains endroits recevront une attention particulière et les poubelles seront ramassées une fois par jour, notamment au parc Morgan, au marché Maisonneuve et à la promenade Bellerive.

Les balais de rue passeront tous les jours rue Ontario; deux fois par semaine rues Sainte-Catherine et Sherbrooke et une fois semaine sur l’ensemble du territoire.

Un contrat sera octroyé pour la coupe des carrés d’arbres et le contrat d’enlèvement des graffitis avec l’organisme Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur a été renouvelé au montant de 155 000$.

La brigade propreté, constituée de 14 étudiants embauchés pour l’été, prêtera main-forte aux employés de l’arrondissement.

Embellissement

Les investissements permettront aussi d’ajouter une cinquantaine de nouveaux bancs publics aux abords des stations de métro, sur les artères commerciales et à remplacer les bancs désuets.

Plus de 70 poubelles sur rue seront aussi remplacées et 50 nouveaux supports à vélo seront installés.

Le plan de verdissement de la rue Sainte-Catherine se poursuivra. La Société de développement commercial (SDC) Hochelaga-Maisonneuve aménagera 165 bacs à fleurs sur la rue.

La peinture des lampadaires des rues Sherbrooke, entre Langelier et Radisson, Hochelaga, entre Honoré-Beaugrand et Georges-V, et des Ormeaux, entre Souligny et Sherbrooke, sera rafraîchie.

«Avec 313 km de rues, 464 km de trottoirs et 88 espaces verts, la propreté et l’embellissement du quartier sont une priorité. La situation s’est améliorée au cours des dernières années, estime le maire Réal Ménard, mais le défi demeure constant.»

Le maire invite la population à faire sa part pour maintenir les rues propres en respectant les horaires des collectes des ordures ménagères. Il rappelle que la propreté, c’est l’affaire de tous.