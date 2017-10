Laurent Blanchard soutient Projet Montréal pour la mairie de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Regrettant un manque de présence de Réal Ménard sur le terrain, Laurent Blanchard, ancien maire par intérim de Montréal et ex-élu d’Hochelaga, soutient son adversaire Pierre Lessard-Blais de Projet Montréal.

«J’entends que M. Ménard a été absent sur le terrain, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Les tâches qu’il accomplit à l’hôtel de ville sont de beaux dossiers, mais ça l’a peut-être éloigné des enjeux locaux», affirme Laurent Blanchard pour justifier sa décision.

Longtemps impliqué dans le milieu communautaire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, M. Blanchard a aussi été conseiller municipal d’Hochelaga entre 2005 et 2013.

Défendant la nécessité d’être proche des citoyens lorsque l’on prétend au titre de maire d’arrondissement, l’ancien maire par intérim de Montréal annonce donc officiellement qu’il donnera sa voix à Pierre Lessard-Blais le 5 novembre prochain.

En tant que président de Coalition Montréal, il avoue toutefois que ce choix se fait par défaut, puisqu’aucun candidat de son parti ne se présente dans l’arrondissement, même s’il reconnaît des qualités essentielles chez le candidat de Projet Montréal.

«Pierre Lessard-Blais me semble à l’écoute des gens qui lui parlent. Il a son commerce sur la rue Ontario, il a été président d’une association de commerçants, donc il a le profil de candidat à la mairie d’arrondissement», ajoute M. Blanchard.

S’il dit ne pas avoir été influencé par les grands dossiers comme la Cité de la logistique dans son choix, Laurent Blanchard avoue que le ralliement de Réal Ménard à Denis Coderre au printemps dernier l’a aussi incité à ne pas soutenir le maire actuel de l’arrondissement.

«Je suis hérissé par l’autoritarisme de Denis Coderre. Voter pour Réal Ménard, c’est donner un vote pour Denis Coderre et j’aurais été inconséquent avec moi-même», explique-t-il.

Par ailleurs, même si Jean Fortier a suspendu sa campagne pour appuyer Valérie Plante à la mairie de Montréal, M. Blanchard précise que son soutien à Pierre Lessard-Blais n’a pas de lien avec cet événement.

Le candidat de Projet Montréal à la mairie de MHM s’est félicité de ce soutien de l’ancien édile.

«Laurent Blanchard est un homme intègre et proche des gens de son quartier. Je suis très fier d’obtenir son appui. Il constate comme nous que nous avons besoin d’un maire d’arrondissement à l’écoute des citoyens et motivé à défendre notre monde auprès de la ville centre. Je suis heureux de voir qu’il me perçoit comme le candidat qui incarne le mieux cette position», réagit Pierre Lessard-Blais.