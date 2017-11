Projet Montréal renverse Équipe Coderre dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Pierre Lessard-Blais a battu Réal Ménard d’Équipe Denis Coderre et devient maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Projet Montréal sera majoritaire dans l’arrondissement durant la mandature 2017-2021.

Déjà candidat en 2013, mais battu par Réal Ménard, qui était alors sous la bannière de Coalition Montréal, Pierre Lessard-Blais a pris sa revanche cette année. L’ancien président de la Société de développement commercial d’Hochelaga-Maisonneuve remporte cet arrondissement qui avait été ciblé parmi les conquêtes prioritaires de Projet Montréal.

«Nous sommes super contents. J’ai vraiment hâte de commencer à travailler sur les enjeux de l’arrondissement. Ce n’est que le début, mais on remercie nos militants, demain on va remercier nos citoyens et on veut travailler dès cette semaine pour l’année un», explique le nouveau maire d’arrondissement.

Cette victoire est double pour sa formation politique, puisque M. Lessard-Blais pourra compter sur le soutien de trois élus sur les quatre districts de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve afin de mener son programme.

Projet Montréal a d’abord su conserver les sièges qu’il avait déjà au sein de l’arrondissement avec Laurence Lavigne Lalonde et Éric Alan Caldwell qui sont réélus aux postes de conseillers de ville dans les districts Maisonneuve–Longue-Pointe et Hochelaga. Ils devancent largement Simon Robert Chartrand et Jean-François Beaupré, qui représentaient Équipe Denis Coderre pour Montréal.

Le parti politique a aussi réussi à gagner un siège dans Tétreaultville où Suzie Miron l’emporte devant le conseiller sortant Richard Celzi, désormais ancien élu du district. Mme Miron avait été battue en 2009 et en 2013 où elle avait été devancée de 161 voix par M. Celzi.

Enfin, Karine Boivin Roy conserve son poste de conseillère de Louis-Riel, en battant Isi Meza (Projet Montréal) et Joao Neves (Coalition Montréal). Elle est la seule candidate d’Équipe Denis Coderre pour Montréal élue dans l’arrondissement.

Ancien député et maire de l’arrondissement depuis 2009, Réal Ménard a appelé M. Lessard-Blais pour le féliciter de sa victoire.

«M. Ménard m’a proposé une rencontre pour la passation et le suivi des dossiers et je trouve cela très chic de sa part. Son appel démontre la noblesse de l’homme politique. C’est quelqu’un qui a énormément donné pour l’arrondissement et avant cela en tant que député et je tiens à saluer son engagement», tient aussi à souligner M. Lessard-Blais.