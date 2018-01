Plus de 1000 personnes au rendez-vous du Collège de Maisonneuve

Plusieurs centaines de chercheurs d’emploi ont pris part à la Journée carrière du Collège de Maisonneuve, tenu le 16 janvier dernier, afin de découvrir les centaines de postes disponibles dans différents secteurs d’activités et rencontrer une cinquantaine d’employeurs et d’organismes d’aide à l’emploi.

Les nombreux chefs d’entreprises présents et les chercheurs d’emploi ont également pu assister à des ateliers expérientiels créés spécialement pour l’occasion par les professionnels de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI).

Ces ateliers ont entre autres permis aux gestionnaires et chefs d’entreprises de vivre des situations qui leur ont démontré les avantages de favoriser l’inclusion et la diversité dans leur milieu de travail.

«Comme institution d’enseignement, nous formons chaque année des milliers d’adultes qui désirent intégrer le marché de l’emploi. En organisant, en partenariat avec la Direction régionale de Services Québec de l’île-de-Montréal, l’événement Vivre-ensemble en entreprise, nous souhaitions outiller les employeurs afin de favoriser la diversité au sein de leurs équipes et le maintien en emploi des diplômés», indique Malika Habel, directrice générale du Collège de Maisonneuve.

Le coup d’envoi de l’événement a été donné en compagnie de nombreux chefs d’entreprises, d’étudiants, de candidats à la recherche d’un nouveau défi et du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale François Blais.

«L’initiative du Collège de Maisonneuve m’apparaît essentielle dans un contexte où les entreprises à travers la province font face à une rareté grandissante de main-d’œuvre. Des centaines de milliers d’emplois seront disponibles dans les prochaines années.

«On estime que 15% de ces emplois seront comblés par des personnes immigrantes. Il est de notre responsabilité de s’assurer que ces personnes soient adéquatement outillées pour pouvoir s’adapter aux réalités de la vie quotidienne au Québec afin de vivre une expérience positive d’intégration en emploi», de mentionner le ministre.

Un événement à multiples volets

La Journée carrière a été riche pour les chercheurs d’emplois.

Rencontres des candidats avec des entreprises à la recherche d’une main-d’œuvre spécialisée; présentation des programmes d’aide à l’emploi; clinique de révision de cv; services d’accompagnement en recherche d’emploi offerts par le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre, les chercheurs d’emplois n’ont pas chômé.

D’autre part, le colloque Vivre ensemble en entreprise a suscité l’intérêt de nombreux participants.

Présentation d’outils et de solutions spécialement conçus pour faciliter la gestion de la diversité ethnoculturelle ainsi que l’intégration et le maintien en emploi dans le cadre d’ateliers; conférences présentées par des spécialistes de renom, dont Rachida Azdouz, psychologue spécialisée en relations interculturelles, et Marc Perron, associé directeur pour le Québec de Deloitte Canada.