Le prix des condos en hausse à Montréal, sauf dans l’est

Le prix médian au pied carré a connu une croissance de 5% en un an sur l’ensemble de l’agglomération montréalaise selon le dernier rapport de la firme JLR Solutions foncières. Cette hausse générale cache toutefois des disparités entre l’est et le reste de l’île.

En 2017, la vente de copropriétés a connu une croissance importante de 10% au Québec et l’île de Montréal a concentré 44% de ces transactions. Le dynamisme de ce marché s’est traduit par une forte hausse des prix à l’échelle de l’agglomération. Selon les données, le prix médian au pied carré a crû de 5% sur l’année dernière pour s’établir à 331 $ contre 315 $ en 2016. Il s’agit de la plus forte hausse depuis 2012.

«Il y a eu un fort engouement pour la copropriété. Après quelques années plus difficiles, on sent une accélération et qui dit accélération du marché, dit accélération des prix», indique Joanie Fontaine, économiste chez JLR Solutions foncières.

240 000 C’est en dollars le prix médian de vente des condos en 2017 dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Il est inférieur au prix médian de vente à l’échelle montréalaise pour l’an dernier qui est de 306 442 $. Le prix médian au pied carré des copropriétés revendues a augmenté de 3% pour atteindre 275$.

Mais, dans ce contexte d’augmentation générale, certains arrondissements connaissent une explosion des prix, tandis que d’autres sont confrontés à une stagnation et parfois même à une baisse.

Ainsi des quartiers centraux comme Outremont, Rosemont – La Petite-Patrie, le Sud-Ouest, Westmount, Verdun ou Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ont vu leurs prix au pied carré grimper avec des hausses comprises entre 7% et 9% en 2017. Ces quartiers sont aussi parmi ceux où l’on constate les prix médians les plus élevés au pied carré.

À l’inverse, la tendance est plutôt à la stagnation dans l’est puisque les prix sont restés stables à Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Ahuntsic et ils ont même baissé à Anjou (-2%). Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (3%) est le territoire de l’est qui a connu l’augmentation la plus importante l’an dernier, mais la croissance du marché y reste mesurée sur les cinq dernières années (2%).

«L’est n’est pas le secteur le plus populaire pour la copropriété, à l’inverse des arrondissements centraux. Quand on s’éloigne, l’unifamilial devient plus intéressant. Déjà les propriétés sont moins chères, mais la demande est moins forte donc on voit une hausse moins importante des prix», détaille Joanie Fontaine.

Cette croissance globale du marché de la copropriété a aussi entraîné dans son sillage celui de la micropropriété. L’offre pour des unités plus petites est de plus en plus forte. Ainsi entre 2012 et 2017, la taille médiane des condos vendus à Montréal est passée de 947 à 921 pieds carrés. Cette tendance à la diminution de la surface est particulièrement répandue dans les quartiers centraux.