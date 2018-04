Une campagne de propreté musclée pour MHM

L’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) investira plus de 4,6M$ pour assurer la propreté du domaine public sur son territoire en 2018.

Pour y parvenir, des ressources humaines seront ajoutées à la brigade propreté cette année. Le nombre d’employés passera de 14 à 24 étudiants qui seront actifs dans les parcs et rues de l’arrondissement.

La brigade assurera une prestation de service soutenue auprès des artères commerciales et de l’entretien des parcs. Elle sera principalement active, de juin à septembre, aux parcs de la promenade Bellerive, Préfontaine, Hochelaga, Thomas-Chapais, Louis-Riel, Morgan et Ovila-Pelletier, en plus des artères commerciales.

Le plan de propreté comprend aussi l’ajout de 24 nouveaux cendriers qui seront installés sur les artères commerciales Ontario et Sainte-Catherine et de 20 poubelles.

Il prévoit également l’enlèvement de plus de 18 000m2 de graffitis, notamment sur les rues Ontario, Sainte-Catherine, Hochelaga et Sherbrooke. Un budget de 128 000$ a été octroyé à l’organisme Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ) pour la gestion de ce volet.

«Nous nous étions engagés à faire de l’amélioration de la propreté dans l’arrondissement une de nos priorités. Nous lançons donc une grande campagne de sensibilisation au ton incisif et humoristique», a expliqué le maire Pierre Lessard-Blais au cours d’un point de presse tenu samedi dernier.

«Dans MHM, ça torche!»

L’arrondissement a travaillé en collaboration avec l’agence Upperkut pour mettre sur pied sa campagne de sensibilisation.

Le slogan retenu, «Dans MHM, ça torche!», renvoie à l’action de «nettoyer» et «rendre propre» au sens premier, mais évoque aussi la fierté de ce qui est bien fait.

Afin d’attirer l’attention des citoyens sur trois comportements problématiques, trois messages thématiques ont été développés : «Dans MHM, on est propres en chien!» (pour le ramassage des excréments de pitou); «Dans MHM, on est s’a coche!» (pour le respect des horaires des collectes); «Dans MHM, on n’est pas trash!» (pour le dépôt des ordures ménagères le jour de la collecte).

Ces messages feront l’objet d’une campagne d’affichage sur les abribus, oriflammes, poubelles publiques, panneaux-affiches sur les poteaux dans les parcs et les ruelles ainsi que des pastilles autocollantes au sol.

Des cartons reprenant les trois thématiques seront distribués en porte-à-porte dans certains secteurs de l’arrondissement.

Les médias sociaux ne seront pas en reste. Des capsules web, mettant en vedette l’humoriste, comédienne et chanteuse Rosalie Vaillancourt, rappelleront aux citoyens de façon humoristique les bons comportements à adopter.

Le succès de la campagne passera inévitablement par l’appui des résidents de MHM, selon le maire. Celui-ci souhaite que les citoyens se lancent collectivement le défi de faire de MHM un des arrondissements les plus propres de l’île.