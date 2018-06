Pistes cyclables: des projets sont en cours et d’autres sont dans les cartons

De nouveaux liens cyclables verront le jour dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) puisque trois projets figurent à la programmation 2018-2019 des voies cyclables de la Ville de Montréal.

Parmi ces projets qui doivent être réalisés dans les prochains mois, on retrouve celui de l’échangeur Sherbrooke et de l’autoroute 25.

Les travaux sont en cours et consistent à aménager une bande cyclable à l’est de l’intersection de la rue du Trianon jusqu’à la rue Curatteau.

Un peu plus bas, dans le secteur de la rue Hochelaga et de l’autoroute 25, une piste cyclable sur rue sera implantée du 7445, rue Hochelaga jusqu’à Curatteau.

Et finalement, la rue de Grosbois devient une chaussée désignée pour les cyclistes, du boulevard Pierre-Bernard à la rue Contrecoeur.

Un projet de mise à niveau de la bande cyclable de la boucle Adam – La Fontaine est aussi prévu. Le secteur concerné est celui des rues Adam et La Fontaine, de la rue Davidson à la rue de Ville-Marie; et des rues Davidson et de Ville-Marie, entre les rues La Fontaine et Adam.

MHM a aussi des projets dans ses cartons

À ces interventions de la ville-centre, l’arrondissement planche aussi de son côté sur trois projets, mais aucun échéancier n’a encore été défini.

Le premier concerne un axe nord-sud dans le quartier de Mercier-Ouest visant à répondre à la demande historique des cyclistes de connecter le quartier du sud au nord, jusqu’à la rue Beaubien et éventuellement à la piste Saint-Zotique.

Le tracé n’est pas encore définitif. L’arrondissement se fait avare de commentaires affirmant qu’une annonce aura lieu à ce sujet au mois de juillet.

Le second projet concerne également l’implantation d’un axe nord-sud, mais cette fois dans le quartier Hochelaga.

«Les usagers du vélo partagent tous le constat que la montée de la rue de Chambly dans Hochelaga, vers la rue Sherbrooke, est problématique», fait savoir l’arrondissement.

Les services concernés de l’arrondissement se penchent sur la question pour réaliser un tronçon qui permettrait aux cyclistes de joindre de manière sécuritaire le quartier de Hochelaga à la piste Rachel.

Finalement, le troisième projet est plutôt vague. Il concerne l’axe est-ouest dans le quartier de Tétreaultville.

Une fois de plus, l’arrondissement garde le suspense puisque tout n’est pas encore attaché.

Mais pas question de développer des liens cyclables simplement pour ajouter des kilomètres supplémentaires au réseau. La Ville de Montréal et l’arrondissement de MHM souhaitent miser plutôt sur la qualité.

Ce qui s’inscrit d’ailleurs dans la vision globale du Plan local de déplacements de MHM adopté tout récemment par les élus de l’arrondissement.