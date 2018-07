Une programmation diversifiée dans les places publiques de MHM

Les résidents de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) à la recherche d’activités culturelles à faire durant la période estivale dans l’arrondissement auront l’embarras du choix. Plus de 65 journées d’animation et événements sont au programme dans les parcs ou places publiques du quartier.

Le projet Vélopousse, ces «calèches à vélo», est de retour pour une septième saison afin de faire vivre aux gens une expérience culturelle et historique inédite.

Jusqu’au 26 août, il est possible d’embarquer à bord d’un vélopousse et de partir à la découverte de la ville par le biais de visites de quartier unique.

Cette saison, un nouveau circuit a été initié au jardin Botanique, grâce à un partenariat de la Corporation d’animation des places publiques (CAPP) avec l’Espace pour la vie.

Les circuits Vélopousse Maisonneuve et Vélopousse Maritime, deux circuits phares de la CAPP, sont toujours disponibles. Les vélopousses seront aussi présents dans différents événements sur l’île de Montréal dont le Festival Juste pour rire, Île Soniq et aux Expositions villes-suspendues, des expositions extérieures mettant en vedette une vingtaine de bannières illustrant des photographies et textes explicatifs du Musée McCord qui font vivre l’expérience montréalaise d’une toute nouvelle manière.

Projections sous les étoiles

Pop-corn et projection sont une recette pour s’assurer de belles soirées. En juillet et août, sept projections à la belle étoile seront présentées.

Des animations en lien avec la thématique des films débutent sur le coup de 20h. Les gens sont invités à amener leurs chaises pliantes et couvertures et à se retrouver en famille pour une agréable soirée.

Horaire: 12 juillet, «Grease», au Patio culturel Mercier-Est; 19 juillet, «Mon premier Fantasia», aux Jardineries; 2 août, «Star Wars: le dernier jedi», au parc Morgan; le 9 août, «Black Panther», au Patio culturel Mercier-Est; 16 août, «Avengers 3», au parc Carlos-d’Alcantara. Les films sont présentés en version française.

Fêtes de quartier

Deux fêtes de quartier figurent à l’agenda de la CAPP. Le 21 juillet, ce sera la fête au parc Raymond-Préfontaine sous le thème du cirque. Jongleurs et clowns seront notamment de la partie.

Le 4 août, ce sera au tour du parc L.-O.-Taillon de s’animer, cette fois, ce sont les pirates qui seront à l’honneur. Jeux gonflables et d’adresse, bataille d’épée-mousse, atelier de bricolage et hot-dog, tout pour passer une journée digne d’un pirate.

Musique du monde, animations culturelles, ambiance festive, le Carnaval estival est devenu un événement incontournable.

Les spectateurs pourront voyager au rythme des divers artistes qui performeront sur scène. Au total, une vingtaine de groupe et une cinquantaine d’artistes seront en prestation. Les 4 et 5 août, à la place Simon-Valois; le 11 août, au Carré Notre-Dame-des-Victoires et le 18 août, au Patio culturel Mercier-Est.

La Foire commerciale de Mercier-Est de la rue Hochelaga, entre French et Baldwin, sera de retour le 8 septembre et permettra de clôturer l’été en beauté.

Une journée à caractère country avec la présence de nul autre que le chanteur Patrick Norman. Le chapeau de cowboy sera assurément un article de circonstance.

Pianos et concerts

Une quarantaine de concerts intimes seront offerts aux résidents sur l’un des six pianos publics de l’arrondissement.

Des artistes de la relève de premier ordre dans des styles musicaux bien différents.

Une occasion pour les gens de s’organiser un petit pique-nique familial ou entre amis au son de douces ou entraînantes mélodies.

Les prestations ont lieu les mercredis, de 18h30 à 20h30, au Square Dézéry; les mercredis, de 17h30 à 19h30, au parc Carlos-d’Alcantara; les jeudis, de 11h30 à 13h30, à la place Genevilliers-Laliberté; les jeudis, de 17h à 19h, au Patio culturel Mercier-Est; les vendredis, de 11h30 à 13h30, à la place Simon-Valois; et les vendredis, de 17h à 19h, au Carré Notre-Dame-des-Victoires.