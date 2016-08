Portes ouvertes à l’arrondissement d’Anjou

L’arrondissement d’Anjou récidive en organisant une fois de plus une journée portes ouvertes, qui se tiendra le 10 septembre, dans le stationnement de la mairie d’arrondissement. L’événement a pour objectif de permettre aux Angevins de se familiariser avec l’ensemble des services qui leur sont offerts et de se réunir dans une ambiance festive.

Sous le thème «Vivre à Anjou c’est magique!», plusieurs animations seront organisées beau temps, mauvais temps, dont un grand spectacle de magie à 13h, sur la scène extérieure, ainsi qu’une épluchette de blé d’Inde offerte gratuitement de 11h30 à 13h (quantités limitées).

Jeux gonflables, tirages de prix, présence de la mascotte Anjouer, distribution de sacs de compost, patrouilleurs et cavaliers du SPVM avec leur monture, atelier de maquillage, glissade géante pour les enfants et plusieurs autres surprises sont prévus.

À compter de 9h30, les gens pourront se procurer des livres d’occasion à faible coût au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil (7500, avenue Goncourt).

À 10h30, spectacle pour les enfants à la salle d’animation de la bibliothèque.

Une visite en autobus de l’arrondissement Anjou sera organisée. Départ à 11h30 devant la mairie.

Kiosques d’information

Plusieurs organismes communautaires et représentants des différents services de l’arrondissement seront présents et tiendront des kiosques d’information à l’intention des gens qui souhaitent en apprendre davantage sur divers sujets: aménagement urbain, recyclage, horticulture, collecte des résidus alimentaires, réglementation, agrile du frêne, etc.

Des employés du poste de quartier 46 du SPVM, du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) et plus encore seront aussi de la partie.

Un service de transport en autobus est offert aux gens et assurera votre retour à la maison.

Des départs en direction de la fête auront lieu à l’église Jean XXIII (9h30, 10h30 et 11h30)

Bibliothèque du Haut-Anjou (9h35, 10h35 et 11h35)

École des Roseraies (9h40, 10h40 et 11h40)

Angle de l’avenue Chénier et du boulevard Joseph-Renaud (9h50, 10h50 et 11h50)

Centre Roger-Rousseau (9h55, 10h55 et 11h55)

Église Saint-Conrad (10h, 11 et 12h).

Pour revenir à la maison, les départs de la mairie auront lieu à 12h30, 13h30, 14h30 et 15h30.