Les ateliers culinaires du GEMO sont de retour

Depuis près de 20 ans, le Groupe d’entraide de Mercier-Ouest (GEMO) vient en aide aux familles du quartier par le biais de services liés à la sécurité et l’éducation alimentaires.

L’approche préconisée par les intervenants est celle de l’«empowerment», soit de donner le pouvoir d’agir aux gens afin qu’ils se prennent en main.

Dans cette optique, l’organisme communautaire de la rue Marseille récidive cette année en offrant des ateliers de cuisine collective aux membres au cours desquels les participants reçoivent certaines bases de cuisine et concoctent des repas qu’ils peuvent ensuite ramener à la maison.

L’objectif sous-jacent étant de leur permettre d’acquérir des notions qu’ils pourront ensuite répéter à la maison.

Légumineuses, cuisine rapide santé, les conserves, les courges, les légumes racines, la cuisine d’Asie, plusieurs thématiques seront abordées.

Les activités de cuisine collective sont offertes aux membres au coût de 5$ (pour le fonds de cuisine) et les participants paient leurs portions.

De plus, des ateliers pratiques complémentaires seront aussi offerts: germinations 101, pain maison, desserts santé, cadeaux de Noël maison et comestibles. Le coût d’inscription est de 5$ et les participants se partagent le prix des autres ingrédients.

Par ailleurs, le GEMO présentera les quatre épisodes de la série documentaire «Cooked». Les gens en apprendront plus sur toutes sortes de techniques culinaires à travers le monde et sur la science des aliments.

Les projections seront suivies d’une discussion. L’activité est gratuite et ouverte au public.

Pour s’inscrire aux ateliers culinaires, on contacte Marie-Claude au 514 253-0297.