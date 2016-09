Les Bouledogues en deuil

Les hockeyeurs de l’école secondaire Édouard-Montpetit sont en deuil. En juin dernier, l’un des leurs, Jean-Samuel Roch, est décédé dans un accident de voiture. Il venait à peine de terminer son passage chez les Bouledogues.

Pour rendre hommage à leur ancien coéquipier, les hockeyeurs arboreront tout au long de la saison un écusson sur leur uniforme avec la mention «JS 15».

Tous les chandails avec le numéro 15 ont été retirés. Le chandail de match porté par Jean-Samuel sera exposé dans un cadre à la vue de tous.

Jean-Samuel a été victime d’une collision frontale sur la route 132, à Saint-Barbe. Il se trouvait alors en compagnie de son meilleur ami, Manuel Lacombe, également élève à Édouard-Montpetit. Rien de bien surprenant, puisque les deux hommes étaient toujours ensemble.

Manuel a eu plus de chance. Il s’en est sorti indemne, malgré les blessures.

Les messages de sympathie n’ont pas tardé. Jean-Samuel était un jeune homme grandement apprécié par ses pairs.

Le témoignage de Caroline Thibeault, enseignante de français, décrit bien le jeune homme.

«Je rends hommage à un jeune homme souriant, un élève discret et travaillant. Jean-Samuel, tu deviens mon finissant éternel. Désormais, tu nous accompagneras, enseignants et élèves d’Édouard. Insuffle-nous intensité de vivre et dépassement de soi.»

Des mots que les hockeyeurs d’Édouard-Montpetit garderont en mémoire, chaque fois qu’ils sauteront sur la glace.