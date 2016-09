Forum citoyen sur le plan local de déplacements de MHM

La seconde phase de consultation relative au plan local de déplacements de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve se tiendra dans le cadre d’un grand forum citoyen qui aura lieu le 24 septembre, de 9h à 12h, au CRC Saint-Donat (3100, rue Arcand)

Quatre thématiques seront abordées en atelier: transport collectif, transport actif, sécurité et convivialité ainsi que réseau routier et stationnement.

«Nous sommes fiers du taux élevé de participation lors de la première phase de consultation. Plus de 990 personnes ont répondu au questionnaire et près de 800 marqueurs ont été indiqués sur la carte interactive. Ce succès est prometteur pour le forum citoyen», a indiqué par voie de communiqué le maire de l’arrondissement Réal Ménard.

Rappelons que le plan local de déplacements vise à améliorer les conditions de déplacements des personnes et des biens pour permettre au plus grand nombre de personnes de travailler, consommer et se divertir dans un milieu de vie sécuritaire, sain et respectueux de l’environnement sur le territoire de l’arrondissement.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 19 septembre au http://www.realisonsmtl.ca/mhmpld ou par téléphone au 514 872-1501.