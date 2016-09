Travaux de 1,5M$ à la promenade Bellerive

Le parc de la promenade Bellerive aura droit à une cure de beauté. L’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) consacrera une somme de 1,5M$ afin d’y améliorer les installations.

Dans les derniers mois, divers citoyens se sont plaints de l’état des sentiers du parc. Leurs doléances ont été entendues et dans les prochaines semaines des travaux correctifs débuteront.

Les sentiers seront remis en état. Plusieurs portions sont présentement très dégradées et problématiques, reconnaît le maire de l’arrondissement Réal Ménard.

«Les investissements visent à offrir des sentiers agréables, sécuritaires, fonctionnels et accessibles pour tous.»

La largeur des sentiers sera uniformisée et la problématique de drainage corrigée.

De plus, le quai du Duc-d’Albes sera remis en état. Des contenants pour les déchets et la récupération seront ajoutés et il y aura une plantation d’arbres et d’arbustes pour créer davantage de zones d’ombre.

Pour répondre à certaines demandes spécifiques des usagers, du mobilier dans l’ensemble du parc sera aussi ajouté pour diminuer les distances de déplacements entre les bancs le long des sentiers.

Des endroits stratégiques feront l’objet d’une intervention pour favoriser et optimiser les percées visuelles sur le fleuve.

«Des tables de pique-nique, des supports à vélos et des panneaux d’interprétation complèteront le tout», souligne Richard Celzi, conseiller municipal du district de Tétreaultville.

Endroit de prédilection des aînés et des jeunes familles, le parc de la promenade Bellerive couvre une superficie de 22 hectares. Situé dans le quartier de Mercier-Est, il est bordé au nord par la rue Notre-Dame et au sud par le fleuve Saint-Laurent.