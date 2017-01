Les Galeries d’Anjou vont accueillir un Saks fifth avenue

Cet été, un nouveau magasin Saks fifth avenue, chaine new-yorkaise de vêtements, va ouvrir ses portes dans les Galeries d’Anjou.

Ce nouvel espace d’à peu près 30 000 pieds-carré sera le 5ème au Québec et le premier à Montréal. Il s’agit d’un Saks OFF 5TH qui proposera des vêtements, des accessoires et des chaussures de près de 800 marques différentes pour femmes, hommes et enfants. Le tout bradé à 60% du prix initial.

La chaine Saks fifth avenue est la propriété de la Baie d’Hudson depuis 2013. Elle devrait ouvrir d’autres établissements à Montréal dans les mois à suivre l’ouverture du magasin des Galeries d’Anjou.