Nouveau comptoir d’entraide pour «donner au suivant»

Les résidents de Mercier-Ouest peuvent dorénavant se procurer des jouets, sacs à main, bottes et autres vêtements à des prix modiques grâce à l’ouverture d’un tout nouveau comptoir d’entraide dans l’enceinte du presbytère de l’église Saint-Donat.

Les articles vendus, dont les prix sont pour la plupart sous les 10$, proviennent de dons de la part des paroissiens. Ils permettent aux gens de se vêtir ou de dénicher des trouvailles à faible coût. On retrouve notamment des bottes à 3$, des manteaux d’hiver à 8$, des jupes à 2$ et beaucoup plus encore.

L’idée du comptoir d’entraide est de «donner au suivant». Les résidents déposent les articles en bon état dont ils ne se servent plus dans le conteneur spécialement identifié à cet effet sur les terrains du presbytère. Des bénévoles se chargent ensuite de trier la marchandise et de la vendre dans le comptoir d’entraide à des coûts minimes.

Chaque lundi, une quinzaine de bénévoles se réunissent et effectuent le triage de la marchandise reçue. Les rayons du comptoir sont ensuite remplis avec les articles de l’inventaire.

Lors de la journée de vente, en moyenne une cinquantaine de clients visitent le comptoir chaque semaine.

Un coup de pouce grandement apprécié par les personnes ayant de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts.

Lors du passage de TC Media, des clientes présentes étaient ravies d’avoir pu trouver un chemisier à quelques dollars seulement ou encore une petite peluche pour enfant.

«Nous organisons deux bazars annuels à des périodes précises où les gens pouvaient venir magasiner. Mais lorsque des familles immigrantes arrivées au cœur de l’hiver avaient besoin de vêtements chauds, par exemple, malgré notre bonne volonté ce n’était pas possible de les aider. Maintenant, ce l’est avec notre comptoir d’entraide hebdomadaire», indique Joseph Dubé, curé de la paroisse.

Le projet a germé dans la tête de M. Dubé durant une bonne année. Un soutien financier de 3000$ de la Caisse Desjardins Saint-Donat a permis qu’il devienne réalité. C’est ainsi qu’est né le Comptoir d’entraide communautaire Desjardins de la paroisse Saint-Donat, dans l’enceinte même où la caisse Saint-Donat a été fondée dans les années 60.

Ouvert depuis le début de décembre, le premier mois a surtout servi de période d’adaptation.

Les débuts ont été modestes, mais encourageants admet Denis Lachance, administrateur au conseil d’administration. Maintenant, les choses sont bien en place.

Les profits réalisés par le biais des ventes assurent un revenu récurrent et sont par la suite utilisés pour financer les réparations nécessaires au maintien du bon état de l’église, de même que dans les services paroissiaux (locaux pour les scouts et les Chevaliers de Colomb, activités diverses, etc.).

Mais au-delà des profits, ce qui importe davantage aux yeux du curé Dubé, c’est de voir tous les gens aidés grâce au projet.

«En permettant à des gens de se vêtir à faible coût, cela leur laisse une plus grande marge de manœuvre pour les autres dépenses de la vie quotidienne. Pour des personnes à faible revenu, cela fait une grande différence», souligne M. Dubé.

Le Comptoir d’entraide communautaire Desjardins est ouvert tous les mardis, de 10h à 14h. Il est situé au 6807, rue de Marseille (porte B).