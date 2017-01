Pas de service bonifié pour la navette fluviale Bellerive

Le service de la navette fluviale de la promenade Bellerive sera maintenu à deux jours semaine pour la saison estivale 2017. Les pressions pour bonifier le service à cinq jours semaine n’ont pas donné les résultats escomptés.

L’appel d’offres public, lancé le 16 janvier dernier par la Ville de Montréal, fait toujours état d’un service devant être offert deux jours semaine et durant les jours fériés.

La navette fluviale relie la promenade Bellerive et l’Île Charron, qui fait partie de l’archipel des îles de Boucherville et donne accès au parc national des Îles-de-Boucherville et ses 20 km de voies cyclables.

Lors d’une récente discussion entre des représentants du service des transports de la Ville, du maire de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve Réal Ménard, du responsable du dossier au comité exécutif Aref Salem et de Carole Castonguay, directrice de la Société d’animation de la promenade Bellerive, il y aurait toutefois eu une certaine ouverture de la part de l’administration municipale pour une bonification du service, mais pas avant 2018.

«La Ville souhaite étudier davantage la question. Pour 2017, les délais sont trop courts. On nous a demandé de leur faire parvenir de la documentation pour approfondir le dossier et alimenter leur réflexion», précise Mme Castonguay.

Cette dernière préfère demeurer optimiste pour l’avenir et ne désespère pas. Elle n’hésite pas à parler de demi-victoire.

Chaque année, la Société d’animation de la promenade Bellerive devait se battre pour que le financement de la navette fluviale soit reconduit. Cette fois, le contrat qui sera accordé en sera un de trois ans, ce qui laissera un peu de répit à l’organisme.

«Qu’on prenne le temps pour étudier la possibilité de bonifier le service est une victoire en soi, tout comme le fait d’assurer un financement récurrent à la navette», de commenter Mme Castonguay.

Une question de gros sous

La bonification de service proposé par la Société d’animation de la promenade Bellerive représente un investissement de 800 000$ sur trois ans pour la Ville de Montréal.

Avant de se positionner, la Ville veut s’assurer que les argents seront bien investis.

4414 Le nombre de passagers ayant utilisé le service de navette fluviale à partir du quai de la promenade Bellerive

Au cours des dernières saisons, le nombre de passagers au quai de la promenade Belelrive n’a pas cessé d’augmenter. Il est passé de 3358 à 4414, de 2014 à 2016.

L’ouverture de la plage de Longueuil, en 2016, pourrait avoir une incidence positive sur l’achalandage.

«Nous assurerons la pérennité de la navette fluviale de la promenade Bellerive en garantissant un minimum de journées de service. Pour ce qui est de la bonification, ça reste à voir», affirme Réal Ménard, maire de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

Il a donc été convenu entre les parties que l’administration centrale défrayera les coûts pour mener une étude en bonne et due forme avant de décider si oui ou non elle étendra le service sur une plus longue plage horaire dans les prochaines années.