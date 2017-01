Des milliers de nouveaux livres pour les bibliothèques d’Anjou

Les collections adultes, jeunesse et numériques des bibliothèques d’Anjou seront rafraîchies. Au cours de la prochaine année, l’arrondissement consacrera 171 000$ dans l’achat de nouveaux livres.

Près de 7000 documents seront acquis et garniront les rayons des bibliothèques du Haut-Anjou et Jean-Corbeil.

Les collections seront réparties entre les deux établissements à raison de 80% pour la bibliothèque Jean-Corbeil et 20% pour celle du Haut-Anjou. Cette proportion correspond à la taille de chacune des installations.

«À la bibliothèque du Haut-Anjou, nous sommes limités en termes d’espace. Il s’agit d’une petite bibliothèque et nous devons en tenir compte», indique Magdalena Michalowska, chef de division – culture et bibliothèques à l’arrondissement d’Anjou.

Pour chaque document ajouté, un autre doit être enlevé. Pour pallier ce problème, l’arrondissement a instauré un transport des livres entre les deux bibliothèques pour que les citoyens qui fréquentent la bibliothèque du Haut-Anjou puissent profiter de la collection de Jean-Corbeil sans avoir à se déplacer.

Les livres traditionnels sont toujours roi et maître

Le budget consacré à l’achat de livres numériques est encore minime. En 2016, il représentait 7000$.

Le nombre de prêts pour ce type de livres est en hausse, avec 3200 l’an dernier, mais il n’est pas encore devenu significatif. Les livres traditionnels conservent toujours le haut du pavé avec plus de 225 000 prêts dans les bibliothèques angevines.

Au fil des ans, les bibliothèques ont évolué pour s’adapter à leur nouveau rôle social. Elles sont devenues de véritables lieux de rencontre plutôt que des endroits de conservation et de prêts de documents.

Pour s’ajuster à cette nouvelle réalité, l’arrondissement d’Anjou mise depuis plusieurs années sur l’animation et l’organisation d’activités: Heure du conte, projection de films, animations littéraires et plus encore.

Une formule qui donne de bons résultats et semble plaire aux Angevins puisque près de 8000 personnes, soit le cinquième de la population d’Anjou, ont participé à une des activités offertes en 2015.

Les bibliothèques angevines en chiffres

Nombre de prêts: 228 648

Nombre de visiteurs: 265 763

Collection des bibliothèques: 132 351 documents

Nombre d’activités pour adultes: 138

Nombre de participants aux activités pour adultes: 1098

Nombre d’activités jeunesse: 249

Nombre de participants aux activités jeunesse: 6888