Les lauréats du concours Anjou Star 2017 sont dévoilés

William Coallier et Bryan-Andrew Daléus-Louis sont les grands lauréats d’Anjou Star 2017, un concours qui permet à de jeunes adolescents de faire un premier pas dans le domaine de la musique.

Dans la catégorie 12 ans et moins, l’interprétation de la chanson «Ce n’était qu’un rêve» par William Coallier a séduit les membres du jury. Son collègue Bryan-Andrew, dans la catégorie 13-17 ans, en a fait tout autant en y allant de sa composition personnelle «Issue de secours».

Les prestations de Katrine Sansregret et d’Alexandra Bougie McKenna ne sont pas passées sous silence. Elles ont aussi été remarquées et les deux filles ont mérité le prix Coup de cœur.

Au cours de la soirée, 19 jeunes talents de partout au Québec se sont affrontés sur la scène du collège de Maisonneuve.

Le jury était composé pour l’occasion de Valérie Lahaie et Élie Dupuis, des anciens participants à La Voix en 2014, de Patricia Bernier, de La Voix 2016, et Myia.

Pascal Martineau, organisateur du concours et propriétaire de l’école artistique Marie-Prose à Anjou, était très satisfait du déroulement de la seconde mouture de l’événement. Il prépare déjà l’édition 2018 et promet que ce sera encore plus gros.

D’ici là, il peut dire mission accomplie. Encore une fois, Anjou Star a permis aux jeunes de briller et a démontré que la relève musicale est bien présente.