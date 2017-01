305 départs d’autobus de moins par semaine dans MHM

Douze circuits d’autobus qui desservent le territoire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve sont touchés par les coupes effectuées par la Société de transport de Montréal (STM), avec un total de 305 départs en moins par semaine.

Projet Montréal a récemment dénoncé la réduction de service sur 72 des 221 lignes d’autobus de la STM depuis le début de l’année.

Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, l’analyse détaillée des départs hebdomadaires pour le mois de janvier 2017, en comparaison avec les départs de janvier 2016, montre une réduction significative sur les lignes Nord-Sud de l’arrondissement, telles que la 28 «Honoré-Beaugrand» et la 139 «Pie-IX», en plus de lignes Est-Ouest comme la 26 «Mercier-Est» et la 189 «Notre-Dame».

Au total, 12 lignes desservant l’arrondissement ont vu leur nombre de départs réduit en janvier.

«Les familles de l’arrondissement ne devraient pas être pénalisées par le manque de vision de l’administration Coderre, a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, conseillère de Maisonneuve–Longue-Pointe. Plusieurs de ces familles, qui sont déjà mal desservies par le réseau de transport en commun actuel, sont entièrement à la merci du service d’autobus de la STM pour se rendre au travail ou aller chercher les enfants à la garderie.»

Le conseiller d’Hochelaga, Éric Alan Caldwell, est allé dans le même sens.

«Tant que la Ville n’accordera pas un financement suffisant à la STM, cette dernière n’aura jamais les moyens de ses ambitions et les Montréalais, notamment les résidents de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, resteront sur leur faim», a-t-il ajouté.

Nombre de départs coupés par semaine, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve:

Autobus 26 Mercier-Est: 86

Autobus 139 Pie-IX: 35

Autobus 439 Express Pie-IX: 30

Autobus 44 Armand-Bombardier: 25

Autobus 189 Notre-Dame: 24

Autobus 28 Honoré-Beaugrand: 22

Autobus 67 Saint-Michel: 18

Autobus 125 Ontario: 17

Autobus 187 René-Lévesque: 15

Autobus 33 Langelier: 13

Autobus 467 Express Saint-Michel: 10

Autobus 85 Hochelaga: 10

Total: 305