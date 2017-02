Défi Santé 2017: MHM souhaite conserver son titre

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) invite les résidents de l’arrondissement à participer en grand nombre au Défi Santé 2017, afin de lui permettre de décrocher pour une quatrième année consécutive le titre pour «la meilleure participation citoyenne parmi tous les arrondissements de Montréal».

Le Défi Santé, c’est poser des gestes simples pendant six semaines, du 30 mars au 10 mai, pour atteindre trois objectifs: manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour; bouger au moins 30 minutes par jour; favoriser son sommeil chaque jour.

Les citoyens peuvent s’inscrire dès maintenant à l’une des nombreuses activités offertes dans les installations sportives et culturelles de MHM.

Cette année, Steven Dorcelus, athlète de saut en longueur, a accepté d’être le porte-parole de l’événement pour l’arrondissement.

«Par l’entremise de ma fondation « Jump Like Me », j’organise des activités et conférences visant à sensibiliser les jeunes aux bienfaits de l’activité physique et à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie. À l’occasion du Défi Santé, je serai à même d’étendre ce message à un plus grand nombre de gens.»

Des activités gratuites dans tous les quartiers attendent les citoyens.

«Suggestions de livres, Heure du contre ayant pour thème la santé, conférences sur la nutrition et expositions thématiques dans nos bibliothèques, concours de danse amical et plus encore, et ce, dès le 3 mars», a souligné Karine Boivin-Roy, conseillère du district de Louis-Riel.

Pour connaître les activités et les horaires des installations sportives et culturelles de l’arrondissement, on visite le site Internet de l’arrondissement.

Défi Santé 2017

-Activité de danse zumba le 3 mars, midi, au centre commercial Domaine (3235, avenue de Granby) en compagnie de Steven Dorcelus

-Carnaval hivernal les 4 et 5 mars, de 10h à 18h, au parc Morgan

-Concours de danse amateur et amical, à compter de 18h15, à l’école secondaire Édouard-Montpetit (6200, avenue Pierre-de-Coubertin). Inscription requise au agoyer@solidaritemercierest.org

-Défi zumba le 21 mars, de 15h15 à 16h15, au projet Harmonie (6185, rue Duquesne)

-Cardio plein air le 2 avril, de 10h30 à 11h30, au parc de la promenade Bellerive