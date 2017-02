Pas d’accusations à la suite du décès d’un homme menotté

Aucune accusation ne sera déposée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DCPC) à l’endroit de deux agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) impliqués dans une intervention policière, survenue en mars 2016, au cours de laquelle un homme menotté est décédé d’un arrêt cardiaque.

L’enquête indépendante menée par la Sûreté du Québec (SQ) conclut que les policiers du SPVM n’ont commis aucune infraction criminelle dans ce dossier.

Selon le DCPC, la force employée par les policiers n’était pas excessive dans les circonstances. «La preuve recueillie démontre que les policiers n’ont causé aucune lésion corporelle à l’homme. Elle ne permet pas non plus d’établir hors de tout doute raisonnable un lien de causalité entre son décès et l’intervention policière», peut-on lire dans le communiqué.

Plus de détails à venir.