La clinique d’impôts du SARA d’Anjou est de retour

La clinique d’impôt de l’organisme communautaire du SARA d’Anjou est de retour. Depuis plus de 20 ans, elle permet aux aînés à faible revenu de remplir leur déclaration pour un coût minime.

Le programme est réalisé en collaboration avec l’Agence du revenu du Canada (ARC). Celle-ci fournit les logiciels nécessaires aux bénévoles du SARA qui eux s’occupent de remplir les déclarations des aînés ayant recours au service de l’organisme communautaire.

Les bénévoles du SARA reçoivent la formation et ont accès à une personne ressource de l’ARC afin de s’assurer que tout soit conforme.

Pour la somme de 12$, et de 8$ pour les membres du SARA, les aînés ont leurs deux déclarations dûment remplies.

«Chaque année, nous remplissons en moyenne 200 déclarations. Pour les aînés à faible revenu, les économies réalisées leur permettent de souffler un peu», souligne Marie-Josée Gosselin, adjointe administrative au SARA d’Anjou.

Dès le mois de décembre, les appels commencent à entrer pour s’informer du retour des cliniques d’impôts.

«C’est un service très populaire et grandement apprécié par la clientèle de notre organisme», indique Mme Gosselin.

Pour être admissibles au service, les gens doivent être âgés de 55 ans et plus, résider sur le territoire de l’arrondissement d’Anjou et leur revenu ne doit pas excéder 25 000$ pour une personne seule ou 30 000$ pour un couple.

Pour prendre rendez-vous, on compose le 514 351-2517. Les gens n’ont qu’à choisir l’option 2 et l’organisme vous contactera pour prendre rendez-vous.

Les cliniques se tiendront les 9, 16 et 23 mars, au chalet du parc Peterborough.