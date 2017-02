Des investissements de près de 200 000$ au parc Thomas-Chapais

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement investira plus de 47 000$ dans le cadre d’un projet de protection, de restauration et de mise en valeur au parc Thomas-Chapais.

Le coup de pouce financier de la fondation permettra notamment à Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ) et au Comité citoyen du parc d’y installer des panneaux d’interprétation, de créer des activités pédagogiques durant la saison estivale et d’organiser des corvées de plantation d’arbres et d’arbustes.

«Les panneaux d’interprétation comprendront des informations sur les attraits du parc pour bien les faire connaître aux gens auxquels s’ajouteront des animations, des ateliers. Tout est en préparation», indique Marion Bonhomme, coordonnatrice du volet écoresponsabilité à l’Éco-quartier Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

L’arrondissement apportera également sa contribution. Un contrat de près de 150 000$ a été accordé à l’entreprise Construction Monco Inc. pour y effectuer des travaux.

Les jeux et aires d’exercices en bois qui se sont délabrés au fil des ans seront démolis, la signalisation dans le parc sera rafraîchie (en particulier les enseignes de parc, les affiches directionnelles pour la piste de ski de fond et les plans de localisation), du mobilier sera ajouté (tables, chaises longues, corbeilles et bancs de parc) et il y aura une réfection des deux principaux chemins est-ouest.

Des investissements qui permettront aux usagers de bénéficier d’un parc plus dynamique et sécuritaire, indique l’arrondissement.

«Les deux projets constituent une excellente nouvelle pour le quartier. C’est l’un des plus beaux endroits entre le Mont-Royal et le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies», estime pour sa part Daniel Chartier, membre du Comité citoyen du parc Thomas-Chapais.

Le parc Thomas-Chapais est un espace vert d’une superficie de 15,2 hectares dans Mercier-Est. Il est situé dans le quadrilatère formé du boulevard Pierre-Bernard, des rues de Grosbois et des Ormeaux et de l’avenue Éric.

Il comprend des aires de jeux et un grand boisé sillonné de plusieurs sentiers permettant l’observation d’une grande variété de végétaux et d’oiseaux. Il est reconnu comme un laboratoire de la biodiversité dans le quartier.

Une centaine d’espèces d’oiseaux différents ont été répertoriés au fil des ans dans le parc et font la joie des ornithologues amateurs.