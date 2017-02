Autoroute 25: de nouvelles entraves à la circulation

Les automobilistes devront modifier leurs habitudes de déplacement en raison des travaux d’optimisation de l’autoroute 25. De nouvelles entraves seront mises en place dans la nuit du 5 au 6 mars prochain.

L’accès à l’autoroute 25 nord (par le biais de la voie de desserte) situé à la hauteur de la rue Tellier sera définitivement fermé.

Cet accès ne sera pas rouvert pour permettre la construction d’une nouvelle piste multifonctionnelle. Les usagers du secteur résidentiel adjacent devront emprunter le réseau local ou la rue Notre-Dame pour rejoindre l’autoroute 25 en direction nord.

La voie de desserte de l’autoroute 25 (rue Curatteau), entre l’entrée #5-E route 138/rue Hochelaga/rue Sherbrooke et la rue Hochelaga, sera partiellement fermée (une seule voie ouverte) jusqu’à l’automne 2017.

La mise en place de cette fermeture entraînera de la congestion, surtout à l’heure de pointe du matin. Des policiers seront sur place pour faciliter la circulation des véhicules à différentes intersections au cours des premiers jours de la fermeture.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports prévient également que les travaux entraîneront des niveaux de bruit et de vibration plus élevés qu’à l’habitude.