Les pompiers de Montréal réclament l’intervention du ministre Coiteux

L’Association des pompiers de Montréal (APM) réclame l’intervention du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, afin que le Schéma de couverture de risques de la métropole en matière d’incendie soit respecté.

L’APM soutient que les coupes de postes et d’équipements motorisés survenues en janvier dans les casernes 39 et 44 de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies n’auraient pas reçu l’attestation de conformité délivrée par le ministre qui est le seul à pouvoir autoriser la modification d’un schéma de couverture de risques en vigueur.

Ce schéma détermine notamment les délais d’intervention et objectifs de protection contre les incendies et les mesures requises pour les atteindre. Il est établi en conformité avec les orientations du ministre de la sécurité publique.

«Cela démontre à quel point l’administration municipale peut souvent exercer son pouvoir au mépris des règles, et ce, aux seules fins de satisfaire des velléités politiques particulières», a dénoncé Ronald Martin, président de l’APM, par voie de communiqué.

Ces décisions s’ajoutent à des compressions de 20M$ faites en 2016. Le budget du SIM passant de 360M$ en 2015 à 328M$ en 2017, alors que le budget global de Montréal est en hausse de 140M$ cette année, dépassant le cap des 5,2 milliards de dollars.

Le leader syndical ne croit pas que les coupes n’auront aucun impact sur le service aux citoyens, comme l’affirme l’administration municipale.

Il y a quelques semaines, au début du mois de février, le SIM indiquait dans une note interne «que des simulations d’intervention ont été faites afin de valider si le retrait des unités d’intervention avaient un impact significatif et les résultats auraient démontré que non au niveau de tous les indicateurs mesurés.»

