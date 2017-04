Un arbre pour mon quartier: de retour pour une cinquième campagne

Le coup d’envoi de la cinquième campagne «Un arbre pour mon quartier» est donné. Même formule, mêmes prix.

Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) invitent les Montréalais à planter des arbres sur leurs terrains pour encourager la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal de leur quartier.

Jusqu’au 31 mai, les propriétaires d’un terrain résidentiel sur l’île de Montréal peuvent se procurer un ou plusieurs arbres pour la somme de 25$ pour les arbres réguliers et de 35$ pour les arbres fruitiers.

Pour choisir leur arbre, les acheteurs intéressés peuvent se rendre directement sur le site unarbrepourmonquartier.org ou communiquer avec leur éco-quartier pour réserver un ou plusieurs arbres. Plus d’une quinzaine d’essences d’une taille de 1,5 à 2 mètres sont proposées.

«C’est dans l’environnement immédiat de la population qu’il faut offrir une végétation de qualité. Les arbres atténuent les excès de température grâce à une climatisation naturelle provenant du feuillage et ils absorbent une grande quantité des poussières dommageables pour les poumons et le cœur», note Nicolas Montpetit, directeur du REQ.

De plus en plus connue par les Montréalais, cette initiative de verdissement collective a permis de planter plus de 2000 arbres sur les terrains résidentiels en 2016 et un total de 5500 arbres depuis 2013.

«Un arbre pour mon quartier» s’inscrit dans un effort global d’augmentation de la canopée de l’île de Montréal dans le cadre du Plan d’action forêt urbaine. L’objectif est de densifier la forêt urbaine pour améliorer la qualité de vie et la santé de la population.