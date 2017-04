Quelles sont les pires routes du Québec?

CAA-Québec fait appel aux usagers de la route pour répertorier les pires routes du Québec. Les gens ont jusqu’au 4 mai pour dénoncer les tronçons routiers qu’ils jugent mal en point.

La campagne en est cette année à sa troisième année. L’an dernier, pas moins de 14 000 signalements ont été enregistrés.

Parmi toutes les plaintes logées auprès du ministère des Transports en 2015-2016, celles concernant l’état de la chaussée ont connu la hausse la plus marquée, soit près de 20%, totalisant 2200 plaintes.

«La qualité du réseau routier est clairement au cœur des préoccupations des Québécois. Des milliards de dollars sont versés chaque année par les usagers du réseau et il est essentiel de leur permettre d’être entendus», note par voie de communiqué Sophie Gagnon, vice-présidente communications et affaires publiques chez CAA-Québec.

Les automobilistes, camionneurs, motocyclistes, cyclistes et piétons sont invités à enregistrer leur choix. Les usagers de la route peuvent voter autant de fois qu’ils le désirent. Seule restriction, on ne peut voter plus d’une fois par jour pour la même route.

Plusieurs prix seront distribués parmi tous ceux qui auront pris part à la campagne.

En 2016, 90% des routes ciblées par les participants ont été réparées et améliorées.

«Dans les mois suivant la publication de notre top 10, 15M$ ont été investis et prévus sur les routes identifiées. Coïncidence ou pas, ce qui importe, c’est que les réparations soient effectuées dans les meilleurs délais», ajoute Mme Gagnon.

À la fin de la campagne, CAA-Québec communiquera les résultats aux autorités concernées et assurera un suivi sur les investissements réalisés.

Palmarès 2016 Montréal

-Boulevard Gouin Est

-Rue Notre-Dame Est

-Rue Sherbrooke Est

-Avenue Papineau

-Rue Saint-Zotique Est