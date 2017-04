Le Chez-Nous de Mercier-Est dit non à l’intimidation

Le Chez-Nous de Mercier-Est et ses partenaires ont réaffirmé haut et fort que l’intimidation entre les aînés n’a pas sa place lors d’un grand forum sur la question tenu le 29 mars dernier.

L’événement, «Contrer l’intimidation entre les aînés», se voulait une belle occasion de sensibiliser les personnes âgées de Mercier-Est au phénomène de l’intimidation et d’offrir des pistes de solution pour la déjouer.

Des représentants des organismes du quartier, dont le SPVM, Tel-écoute/Tel-aînés, Tandem, Solidarité Mercier-Est et Someone, entre autres, ont assisté à la rencontre.

Ils ont pu prendre connaissance de la démarche réalisée par le Chez-Nous de Mercier-Est afin de développer des attitudes, des comportements socialement inclusifs et adopter un mode de communication non violente chez leurs membres.

En fait, pour ce faire l’organisme communautaire mise beaucoup sur la formation, les conférences, les ateliers et le théâtre. Des initiatives qui se poursuivront tout au cours de la prochaine année, car la lutte à l’intimidation en est une de tous les instants.

«Si on ne fait rien, ça continue et ça continue, a souligné Karine Boivin-Roy, conseillère municipale et responsable du dossier des aînés dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. Il faut favoriser le développement d’un sentiment de bienveillance à l’égard des aînés.»

Des propos auxquels souscrit entièrement le Chez-Nous de Mercier-Est. L’organisme entend bien poursuivre ses efforts afin d’éliminer les situations d’intimidation à l’égard de tous les aînés du quartier.