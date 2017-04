Promenade de Jane: découvrez les quartiers de Mercier

Le retour du printemps coïncide avec le retour des Promenades de Jane. Quatre événements sont organisés dans le quartier Mercier du 5 au 7 mai.

Les Promenades de Jane sont un événement-hommage qui se tient simultanément dans plus de 212 villes à travers le monde. Il rend hommage à Jane Jacobs, une auteure, militante et philosophe de l’architecture et de l’urbanisme.

Elles incitent les citoyens à raconter des histoires sur leur quartier, à explorer la ville et à échanger avec leurs voisins.

Participer aux Promenades de Jane, c’est une opportunité d’expérimenter la ville à échelle humaine» -Véronique Fournier, directrice générale du Centre d’écologie urbaine de Montréal

Les marches sont d’une heure ou deux et animées par des citoyens. Près de 150 parcours sont offerts dans le Grand Montréal.

Mercier-Est

Dans Mercier-Est, deux marches se tiendront. La première sur la thématique de la friche ferroviaire et de l’emprise Souligny aura lieu le 6 mai, de 14h à 16h, et partira au coin d’Honoré-Beaugrand et Souligny.

Après que plusieurs projets de réaffectation de la friche ferroviaire dans Tétreaultville se soient succédé, quel genre de projet aimeraient y voir les citoyens? Tram-train vers le centre-ville? Piste multifonctionnelle (cyclable et piétonnière)? De quelle façon les abords de la voie ferrée peuvent-ils être sécurisés?

La seconde se déroulera le 7 mai, de 13h30 à 15h, dans le décor du parc Thomas-Chapais (8919, rue de Grosbois).

Les participants se baladeront dans 1,5 kilomètre de sentiers aménagés et pourront en apprendre davantage sur cet endroit encore méconnu, mais qui regorge de plus de 11 000 arbres de 40 espèces différentes et d’environ 110 espèces d’oiseaux.

Mercier-Ouest

Deux événements sont aussi au programme dans Mercier-Ouest. Les citoyens sont invités à découvrir les personnages illustres du Repos Saint-François d’Assise, autrefois appelé Cimetière de l’Est, le 5 mai, de 9h30 à 11h. Les gens ont rendez-vous à l’entrée principale du site (6893, rue Sherbrooke Est).

Deuxième plus important cimetière au Québec, on y retrouve des sépultures datant du 18e siècle. Certains personnages historiques côtoient des personnalités contemporaines…

Finalement, dans la foulée de la revitalisation de la rue Beaubien, dans le district de Louis-Riel, le parcours proposé vise à rassembler les citoyens autour de ce projet.

La visite sera l’occasion d’échanger sur les ambiances qu’offre actuellement la rue et d’avoir des regards différents sur cette artère.

La marche se tiendra le 6 mai, de 10h30 à 11h30, des locaux du Comité de surveillance Louis-Riel (6751-A, rue Beaubien Est).