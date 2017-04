Collecte des résidus alimentaires dans un second secteur d’Anjou

L’implantation progressive de la collecte des résidus alimentaires se poursuit dans l’arrondissement d’Anjou avec l’ajout d’un tout nouveau secteur d’implantation. Dans les prochains jours, les citoyens visés recevront leur bac brun.

Une trousse d’information accompagnera cette livraison. Celle-ci est composée d’un autocollant sur les matières acceptées et refusées dans cette collecte ainsi que d’un dépliant explicatif indiquant les trucs et astuces pour l’entretien du bac.

La nouvelle collecte des résidus alimentaires remplacera l’une des deux collectes d’ordures ménagères existantes. Pour les résidents du secteur 2, elle se tiendra tous les vendredis à la place de la collecte d’ordures ménagères.

À compter du 5 mai, le nouvel horaire des collectes dans le secteur 2 sera le mardi (collecte des ordures ménagères) et le vendredi (collecte des résidus alimentaires) pour les habitations de huit logements et moins.

À noter que les collectes d’ordures ménagères demeurent inchangées pour les bâtiments de neuf logements et plus, les institutions, les commerces et les industries, ainsi que dans les autres secteurs de l’arrondissement.

Pour faciliter la transition, une patrouille de sensibilisation de l’organisme Nature-Action Québec sillonnera tout le nouveau secteur d’implantation pour informer les résidents et répondre à leurs questions.

De plus, l’organisme tiendra deux kiosques d’information, soit le mercredi 26 avril, de 16h30 à 19h30, dans le chalet du parc des Roseraies (7070, avenue de la Nantaise); et le mardi 9 mai, de 16h30 à 19h30, dans la salle du conseil de la mairie d’arrondissement (7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine).

Les citoyens peuvent également joindre le bureau Accès Anjou en composant le 311.