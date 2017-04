La collecte des résidus verts reprend du service

Cette année, la collecte des résidus verts se déroulera tous les mercredis, du 26 avril au 21 juin inclusivement, dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

«En participant à la collecte des résidus verts, les gens posent un geste favorable envers l’environnement. Ces résidus seront transformés en compost, plutôt que d’être envoyés au site d’enfouissement où leur décomposition générerait des gaz à effet de serre responsables des changements climatiques», souligne Réal Ménard, maire de l’arrondissement.

Chaque année, les résidus verts que les citoyens déposent au chemin: résidus de nettoyage de jardins, de potagers et d’arbres fruitiers, les rognures de gazon et les feuilles mortes, sont ensuite transformés en compost, qui lui, est redistribué aux gens l’année suivante.

Dans l’arrondissement, la distribution de compost aura lieu le 20 mai, de 9h à midi, au parc Lalancette près du chalet (2315, rue Nicolet), ainsi que dans les stationnements des arénas Saint-Donat (6750, rue de Marseille) et Clément-Jetté (8780, avenue Dubuisson).

Les citoyens sont priés de prendre note qu’afin de pouvoir compter sur un compost exempt de contaminants, les sacs de plastique sont maintenant proscrits de la collecte des résidus verts.

Par ailleurs, en raison de l’agrile du frêne, il est important que les branches de tous les arbres feuillus soient ramassées à part et non pas dans la collecte des résidus verts. Elles doivent être rassemblées et déposées en bordure de rue et pour qu’elles soient ramassées, les gens doivent prendre rendez-vous au 311.