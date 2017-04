Escale Famille le Triolet finaliste au concours ESTim 2017

L’organisme Escale Famille le Triolet est finaliste au concours ESTim 2017 de la Chambre de commerce de l’est de Montréal (CCEM) dans la catégorie organisme à vocation sociale. Un honneur qui coïncide avec les 25 ans de l’organisme de Mercier-Ouest.

«À l’aube de notre 25e anniversaire de fondation, que demander de mieux qu’une aussi belle reconnaissance pour souligner le travail d’une équipe dévouée et engagée. C’est pour nous une grande fierté d’être reconnu par le réseau de la CCEM», souligne Carole Longpré, directrice générale d’Escale Famille le Triolet.

L’année 2017 en est une importante pour l’organisme.

La construction du nouveau bâtiment de trois étages, au 6910, avenue Pierre-de-Coubertin, qui accueillera le siège social de l’Escale Famille le Triolet et une vingtaine de logements transitoires pour des mères monoparentales qui souhaitent s’engager dans une démarche de relance socioprofessionnelle va bon train.

En février dernier, le projet a été présenté à plus de 80 partenaires et intervenants provenant de différentes organisations publiques et communautaires. Plus de 40 mères de famille ont déposé leur candidature, dont la moitié a moins de 25 ans et en sera à une première expérience en appartement.

Le projet d’Escale Famille le Triolet répond définitivement à un besoin dans le quartier. La sélection des participantes au projet s’amorce. Dès l’automne prochain, les personnes choisies emménageront et pourront recevoir un service d’accompagnement personnalisé.

Rappelons que le projet d’habitation Escale pour toit représente un investissement de 5,75M$ et qu’il est financé à 90% par la Société d’habitation du Québec par le biais de son programme Accès Logis.