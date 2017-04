Sauvetage sportif: le Club aquatique de l’Est triomphe

Les représentants du Club aquatique de l’Est (CAEM) ont fait belle figure aux Championnats québécois de sauvetage sportif. L’équipe des Mavericks a décroché le titre d’équipe championne provinciale, alors que leurs collègues des Audacieuses ont terminé au 9e rang.

Le sauvetage sportif est un sport testant les capacités physiques des sauveteurs, mais également les techniques de premiers soins.

Le volet physique de la compétition regroupe des épreuves de course où les nageurs doivent remorquer des mannequins, passer sous des obstacles, effectuer des relais et plus encore.

Sur le plan technique, les participants sont soumis à des épreuves rigoureuses et chronométrées de priorité, de surveillance et de premiers soins.

Les Mavericks ont remporté l’or dans quatre disciplines, ce qui leur a valu la première place au classement général. Ils se sont particulièrement illustrés dans les épreuves de surveillance, de premiers soins, de portage du mannequin et du relais medley.

Les membres des Audacieuses ont obtenu une 4e position au lancer de la corde et une 7e place à l’épreuve de premiers soins.

«C’est la plus belle façon de terminer une carrière de compétition de sauvetage», a commenté Geneviève Guimond, athlète de l’équipe des Mavericks, qui soulignait ainsi sa 12e et dernière année de compétition.

Une relève assurée

Chez les juniors, les athlètes du CAEM ont aussi montré de quel bois ils se chauffaient.

Dans la catégorie 14-15 ans, le duo composé de Blanche Dea et Audrey Desroches s’est hissé sur la troisième marche du podium au cumulatif, grâce notamment à une médaille de bronze à l’épreuve en premiers soins et une médaille d’argent en «priorité».

Chez les 12-13 ans, Ariane St-Denis, du CAEM, détient le titre de championne québécoise. Elle s’est illustrée en terminant première aux épreuves de premiers soins et de «priorité», en plus d’une deuxième position à l’épreuve de sauvetage.

Finalement, chez les 11 ans et moins, Emmy Mastrovito a complété son parcours par une 4e position au classement cumulatif.

Les personnes qui souhaitent se familiariser avec le sauvetage sportif pourront avoir un aperçu les 6 et 7 mai prochain, alors que le CAEM organisera deux compétitions à la piscine Pierre-Lorange.

«Maintenant que la saison est terminée pour le volet technique, ces compétitions feront place aux prouesses physiques nécessaires au travail de sauveteur», indique Alexandra Ladouceur, organisatrice et entraîneuse au CAEM.