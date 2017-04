Des aménagements originaux pour attendre le bus

Attendre l’autobus dans des cabines individuelles invitant à la lecture, au milieu d’une forêt lumineuse ou encore en profitant d’installations permettant de patienter dans une véritable zone verte, les participants au concours «En plus d’attendre le bus» n’ont pas manqué d’idées originales pour mettre en valeur certains abribus de l’est de Montréal.

La compétition, s’adressant aux étudiants universitaires et jeunes professionnels, avait pour objectif de faire émerger des solutions innovantes et créatives pour rendre plus agréables les espaces aux abords des arrêts d’autobus.

«Les usagers du transport collectif méritent mieux comme environnement quand ils attendent l’autobus. Par ce concours, nous voulions repenser les espaces afin de rendre l’attente plus agréable», affirme Emmanuel Rondia, responsable du projet ILEAU au CRE-Montréal et co-organisateur du concours.

Repenser les abords des arrêts d’autobus est un enjeu universel, comme en témoignent les 96 projets soumis par des équipes provenant d’une vingtaine de pays, de la Slovénie à la Chine en passant par le Brésil. Le jury n’a pas eu la tâche facile pour départager les lauréats.

Concepts gagnants

Dans le projet de l’abribus situé au coin des rues Sherbrooke et Joffre, le jury a apprécié la dimension sociale et culturelle de la proposition.

«L’incitation à la lecture qui plus est à la lecture individuelle dans un lieu public reste une image simple et forte, écrit le jury. Certains membres y ont vu un clin d’œil aux cabines de pêche utilisées sur les lacs gelés.»

Pour l’abribus au coin nord-est de la station Cadillac, l’équipe gagnante est de Pologne. Cette dernière a proposé de constituer une forêt lumineuse. Le projet, qui se veut aussi éducatif qu’informatif, ajoute une dimension ludique et interactive qui a séduit le jury.

L’abribus au coin sud-ouest de la station Langelier a été celui qui a reçu le plus grand nombre de propositions.

Les commentaires du jury font état d’un souci pour une véritable problématique aux implications environnementales réelles, soit la gestion de l’eau municipale.

Finalement, l’abribus situé au coin des rues Sherbrooke et de Carignan, a été transformé en zone de détente avec des espaces végétalisés, des textures au sol et «différents degrés possibles d’animation du site».

Le défi du CRE-Montréal sera maintenant de faire rayonner les principes clés et les idées auprès de l’ensemble des décideurs, propriétaires et concepteurs. Ces éléments pourront ainsi inspirer de nouvelles pratiques d’aménagement.

«Ces espaces urbains – arrêts d’autobus -, nombreux et fort achalandés n’ont pas l’attention qu’ils méritent. Les propositions reçues démontrent qu’il est possible de faire plus que d’y attendre le bus», indique Coralie Deny, directrice générale du CRE-Montréal.