BIXI étend son réseau dans l’est de Montréal

Cinq nouvelles stations de vélo en libre-service BIXI seront installées sur des sites d’établissements de santé de l’est de Montréal. Une première étape qui, à plus long terme, permettra d’étendre le service à davantage de résidents de l’Est.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’île-de-Montréal devient ainsi le premier à accueillir des BIXI.

Les stations se retrouveront à l’Hôpital Santa Cabrini, au CLSC de Saint-Michel, au CHSLD Éloria-Lepage, au CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot et à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Afin de favoriser l’utilisation des vélos auprès de ses employés, le CIUSSS est devenu membre du programme corporatif de BIXI, permettant à ses travailleurs d’épargner 20% sur le coût de leur abonnement annuel au service.

«Le BIXI est une belle façon de promouvoir le transport actif et les saines habitudes de vie, ce qui s’inscrit directement dans notre mission. Nous sommes fiers d’être le premier CIUSSS à disposer de stations sur nos terrains», de commenter Yvan Gendron, président-directeur général du CIUSSS-EMTL.

Et le CIUSSS ne compte pas s’arrêter là. À plus long terme, il aimerait bien que des stations de vélo en libre-service soient présentes sur tous les sites de ses établissements.

Accueillir une station BIXI permet au CIUSSS d’offrir le service à ses employés, mais aussi aux résidents du secteur.

C’est gagnant gagnant pour tous, estime M. Gendron.

Lors de l’inauguration officielle de la station du CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot, ce matin, quelques vélos avaient déjà trouvé preneur.

La réaction de nos employés est très positive, affirme Géraldine Spitz, du CIUSSS-EMTL. Nous n’avons aucun doute que les vélos seront régulièrement utilisés, ajoute-t-elle.

Les nouvelles stations s’ajouteront à la dizaine déjà existantes à l’est de la rue Viau.

Le développement de BIXI se poursuit. Notre intention est de continuer d’aller de l’avant en augmentant et en étendant notre réseau, indique Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Chaque année, nous recevons beaucoup de demandes, avoue M. Vermette.

«Les stations sont déployées aux 300 mètres environ, nous y allons étape par étape avec des avancées chaque fois», indique-t-il.

Jusqu’à présent, la station la plus à l’est se trouve à proximité du métro Langelier, dans Mercier-Ouest.

Les arrondissements de Montréal-Nord, Anjou, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles n’ont toujours pas de stations BIXI.

Avec ses 540 stations et 6250 vélos, BIXI Montréal est de taille comparable au réseau mis en place à Chicago et un peu moins que celui de New York.