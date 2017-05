Anjou: les aînés s’y sentent bien

La population d’Anjou a beau être la plus vieille de tous les arrondissements de Montréal, avec un âge moyen de 43,9 ans, selon les données du recensement de 2016, les aînés qui y habitent apprécient la qualité de vie offerte.

À 93 ans, Mme Rouisse ne voudrait pour tout l’or du monde devoir déménager. Elle habite à Anjou depuis 30 ans et son quartier elle y tient.

Elle utilise encore sa voiture, qu’elle conduit elle-même, pour aller faire ses commissions ou pour se rendre régulièrement au Centre communautaire Anjou participer à des activités récréatives.

«À Anjou, ça bouge beaucoup. On a tout ce qu’il nous faut. On est bien. Je participe à un club de marche, je fais du tricot au SAC, je joue au bridge, aux cartes et à la pétanque tout l’été. Je ne m’ennuie pas», assure-t-elle.

Des propos qui rejoignent ceux de son adversaire de cartes. «Il y a tellement de services offerts aux aînés, que je manque de temps pour tout faire!», dit Mme Arcand, 91 ans et également résidente depuis 30 ans.

La benjamine du groupe, Mme Gagnon, a 86 ans. Elle a découvert Anjou il y a 26 ans, lorsqu’elle a choisi de s’y établir à sa retraite. Elle apprécie l’esprit de communauté que l’on retrouve dans l’arrondissement et a trouvé son «petit coin de paradis.»

Dans les clubs de l’âge d’or de l’arrondissement, ça bourdonne également d’activités. Souper, sorties, escapades, les membres aiment se tenir occupés.

D’année en année, les visages connus reviennent y faire leur tour et de nouveaux membres s’ajoutent. L’arrondissement est celui qui compte la plus forte proportion de personnes aînées avec plus de 22%.

Les aînés ont compris depuis belle lurette que pour garder la forme, il faut demeurer actif.

«C’est le secret de ma santé», rigole Mme Rouisse.

Âge moyen de la population dans les arrondissements

Anjou: 43,9 ans

LaSalle: 42,2 ans

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles: 42,2 ans

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève: 42,1

Lachine: 41,8 ans

Source: Statistique Canada, recensement de 2016