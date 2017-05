Les bacs bruns s’étendent dans Mercier-Ouest

L’implantation systématique des bacs bruns dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve se poursuit. Dès la fin du mois de mai, les résidents de Mercier-Ouest recevront gratuitement le bac brun pour la collecte de résidus alimentaires et la visite d’une équipe de l’éco-quartier pour répondre à leurs questions.

Entre le 31 mai et le 16 juin 2017, c’est au tour de Mercier-Ouest (au sud de Sherbrooke et à l’est des rues St-Clément et Viau, les 2 côtés de ces rues étant inclus) de recevoir gratuitement les outils nécessaires à la collecte de résidus alimentaires.

Une équipe d’agents de l’éco-quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve fera le tour des résidences concernées, du 3 au 28 mai, pour sensibiliser à la collecte en bac brun et répondre aux questions des citoyens.

Initiée sur une base volontaire en 2014 et 2015, l’instauration des bacs bruns est aujourd’hui systématique, dans cet arrondissement, qui se classe troisième de la Ville de Montréal en 2016 en termes de tonnage de résidus alimentaires collectés (1500 tonnes). Plus de 35 675 bacs bruns ont été distribués dans l’arrondissement depuis 2014.