Le Centre Domaine fait la promotion du soccer

Pour la 2e année consécutive, le Centre Domaine s’associe au Club de Soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour renforcer son positionnement de proximité et promouvoir les saines habitudes alimentaires.

«Le soccer est un sport très prisé par les jeunes du quartier», explique Fanny Gouges, responsable du Marketing du centre commercial de la rue Sherbrooke.

En effet, le club de soccer du quartier, dont la saison estivale débutera sous peu, compte 600 jeunes membres.

«On veut investir dans le quartier pour promouvoir un sport dynamique, rassembleur et accessible», ajoute la responsable du marketing. Le centre commercial veut élargir sa mission commerciale et permettra au club de soccer de présenter ses activités, les 11 et 18 mai prochains, de 17h30 à 21h, aux jeunes et à leurs familles qui viendront visiter le centre.

Promouvoir les saines habitudes alimentaires

Le Centre Domaine, qui abrite une quarantaine de commerces de détail, est également associé au tournoi organisé par le club de soccer le 19 août prochain. Avec la mise en place de zones de ravitaillement, les commerçants du centre commercial comptent bien promouvoir les saines habitudes alimentaires durant la compétition.

«Ça fait partie de notre mission d’entreprise citoyenne», justifie Fanny Gouges. D’autres actions à destination de la communauté devraient être dévoilées prochainement par le Centre Domaine.