Mercier-Est: une foire commerciale sous le signe de la culture

La rue Hochelaga va être le théâtre de deux foires commerciales les 3 juin et 9 septembre entre French et Baldwin. Les organisateurs les veulent placées sous le signe de la diversité culturelle et du développement durable.

«Il y a une belle mixité culturelle dans Mercier-Est», explique Jean-François Beaupré, directeur général de la Corporation d’animation des places publiques (CAPP). Il a souhaité que les deux foires commerciales qu’il organise célèbrent la culture d’ici, le 3 juin, et la Culture d’ailleurs, le 9 septembre.

Commerçants, organismes communautaires et résidents sont invités à venir participer à des animations et des jeux, notamment celui du parcours du bucheron. La troupe Chasse-Balcon, qui propose des concerts de musique Trad sur des balcons, sera de la partie.

Mixité culturelle en cuisine

M. Beaupré se prend également à rêver que la mixité culturelle atteigne les cuisines des restaurants participants à la foire commerciale pour inventer une poutine vietnamienne ou portugaise.

Une trentaine d’exposants se joindront à la foire commerciale, dont une vingtaine de commerces de détail.

Le 9 septembre, une seconde foire commerciale célèbrera les cultures d’ailleurs, très présentes dans le quartier.

De son côté, l’arrondissement, qui versé une subvention de 6 000$ à la CAPP, espère améliorer la qualité de vie des résidents et développer le sentiment d’appartenance au quartier, pour en améliorer l’image. Plus de 5 000 personnes sont attendues.